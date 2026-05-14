Один из крупнейших производителей сахара закрыл экспорт: рынок готовится к дефициту

Индия временно прекратила экспорт сахара, чтобы защитить внутренний рынок на фоне сокращения производства и рисков слабого муссона. Решение одного из крупнейших производителей сахара в мире может существенно повлиять на глобальные цены и торговые потоки.

Индия ограничила экспорт сахара из-за опасений дефицита

Правительство Индии официально запретило экспорт сахара более чем на четыре месяца, сообщает Bloomberg. Ограничения будут действовать до 30 сентября 2026 года, за исключением отдельных партий, которые уже находятся в процессе отгрузки.

Такое решение власти объясняют необходимостью сохранить достаточные запасы на внутреннем рынке. Накануне индийская ассоциация производителей сахара и биоэнергии снизила прогноз производства в сезоне 2025/26 до 32 миллионов тонн против ранее ожидаемых 32,4 миллиона тонн.

Дополнительное давление на рынок создают погодные риски. Следующий урожай, который стартует осенью, может пострадать из-за более слабого, чем норма, сезона муссонов. Синоптики также предупреждают о влиянии климатического явления Эль-Ниньо.

На рынок влияют и дорогие удобрения и биотопливо

Ситуацию осложняет и рост мировых цен на удобрения. Индия остается одним из крупнейших импортеров этой продукции, а подорожание связывают, в частности, с войной на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что еще в апреле правительство не планировало ограничивать внешние продажи сахара, теперь позицию пересмотрели. Аналитики отмечают, что это может сократить индийский экспорт в текущем сезоне примерно до 700 тысяч тонн вместо ожидаемых 1,2 миллиона тонн.

Кроме того, война в Иране стимулировала спрос на биотопливо, для производства которого в ряде стран используют сахар. Это также поддерживает мировые цены на сладкий продукт.

Аналитики ожидают усиления цен на мировом рынке

В начале 2026 года мировой рынок сахара имел значительные запасы, а биржевые котировки в Нью-Йорке даже опускались до минимума за пять лет. Однако с тех пор цены уже отыграли около 15%.

Руководитель компании MEIR Commodities India Ltd Рахил Шайх считает, что новый запрет Индии может существенно повлиять на глобальную торговлю.

Это решение, вероятно, ограничит мировые поставки сахара и поддержит цены на фоне прогнозов глобального дефицита в сезоне 2026/27,

– отметил он.

Индия в последние годы уже неоднократно вмешивалась в рынок сахара из-за слабых урожаев. После неудачного сезона 2022/23 страна вводила экспортные квоты, а нынешнее решение стало очередным шагом для стабилизации внутреннего рынка.

В ЕС против сахара из Украины: резко сокращается производство и экспорт

В то же время в Украине ситуация противоположная, ведь отечественным производителям не хватает объемов экспорта, чтобы продать всю свою продукцию. Кроме того, ЕС отказывается от сахара из Украины.

Украина сокращает производство сахара из-за ограничений торговли и проблем с экспортной логистикой, ожидается снижение производства на 26,3% в 2025–2026 годах.

Экспорт сахара уменьшился на 14,2% в 2024–2025 годах, основные рынки сбыта – Африка и Ближний Восток, ожидается дальнейшее падение до 505 тысяч тонн.

Внутреннее потребление также снижается. Если до полномасштабной войны украинцы потребляли около 1,1 миллиона тонн сахара в год, то в сезоне 2025–2026 этот показатель может сократиться до 0,9 миллиона тонн. Главной причиной является уменьшение численности населения и изменения в структуре спроса.