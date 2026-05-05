Меньше коров – больше производства: как меняется рынок свежей молочной продукции

Сокращение поголовья коров в частном секторе меняет баланс на молочном рынке Украины. Производители наращивают выпуск продукции, но сталкиваются с ростом затрат и жесткой конкуренцией.

Рынок смещается в сторону промышленного производства

Уменьшение количества коров в хозяйствах населения стимулирует развитие сегмента промышленно изготовленных свежих молочных продуктов, сообщает ИНФАГРО. Это открывает возможности для перерабатывающих предприятий постепенно увеличивать объемы производства и укреплять свои позиции на рынке.

Смотрите также Минус 10% за год: украинский молочный рынок переживает существенный спад

В то же время расширение происходит в непростых условиях. Основной спрос сосредоточен в сегменте продукции с невысокой маржинальностью, что заставляет производителей работать с минимальными прибылями. Конкуренция между компаниями остается высокой, ведь каждый игрок стремится закрепиться на полках розничных сетей.

Затраты растут, цены могут пойти вверх

Традиционные инструменты борьбы за потребителя – акции и скидки – постепенно теряют эффективность. Несмотря на относительно доступное сырье, производители сталкиваются с ростом затрат на упаковку, энергоносители и логистику, что давит на себестоимость продукции.

В таких условиях часть компаний уже рассматривает повышение базовых цен. Вероятнее всего, подорожание коснется отдельных категорий товаров, тогда как продукты с высоким содержанием жира – в частности сметана, сливки и жирные сыры – временно будут оставаться стабильными в цене. Это объясняется необходимостью сбыта излишков молочного жира.

В целом отрасль демонстрирует тренд на увеличение использования сырья для производства свежей продукции и постепенный рост объемов выпуска по сравнению с прошлым годом.

Средние цены на молоко в супермаркетах, по данным "Минфина":

Галичина (950 – 1000 граммов): от 53 до 62 гривен.

Крестьянское (900 – 950 граммов): от 47 до 73 гривен (ультрапастеризованное дороже).

Ферма (900 граммов): 50 – 70 гривен.

Собственные марки сетей: от 36 – 42 гривен.

Продуктовая корзина меняется: что будет с ценами на продукты в мае?

В мае ожидается дальнейший рост цен на молочные продукты и крупы, в частности на гречку и пшено.

Цены на овощи из борщевого набора выросли, тогда как на мясо произошли колебания цен в зависимости от вида.

Для хозяйств населения в мае ожидается снижение цен на молоко второго сорта примерно на 2% по сравнению с апрелем – до 9,61 гривны за килограмм. Среди причин – низкое качество продукции, значительные логистические затраты и рост предложения со стороны личных крестьянских хозяйств.