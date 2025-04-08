Дарение арендованной земли: возможно ли это сейчас

Чаще всего процедура смены собственника земли происходит путем ее дарения. Впрочем, обычно земельный пай находится в аренде, что не препятствует дарению.

Можно ли дарить землю, что в аренде

Дарение земли является одной из самых распространенных форм передачи права собственности, особенно между родственниками, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Но владелец не всегда знает, что делать, если земля уже передана в аренду и может ли ее владелец подарить участок и какие последствия это будет иметь для нового владельца.

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Законодательство Украины позволяет собственнику земли передавать ее в собственность другому лицу, даже если она находится в аренде. Это означает, что владелец может оформить договор дарения, и право собственности перейдет к новому владельцу.

Обратите внимание! Согласно части 3 статьи 131 Земельного кодекса Украины земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть отчуждены по договору дарения, пожизненного содержания (ухода), наследственного договора только в пользу другого супруга, родственников (детей, родителей, родных (полнородных и неполнородных) братьев и сестер, двоюродных братьев и сестер, деда, бабы, внуков, правнуков, родных дяди и тети, племянницы и племянника, пасынка, падчерицы, отчима, мачехи).

Договор аренды земли: надо ли с ним что-то делать

Арендатор сохраняет все свои права, если иное прямо не предусмотрено договором. Смена собственника земли не аннулирует договор аренды. Новый владелец автоматически становится арендодателем и обязан соблюдать условия уже заключенного договора.

Это означает, что:

Арендатор может продолжать пользоваться землей.

Новый собственник не может просто так прекратить договор или изменить его условия, если это прямо не предусмотрено договором.

Важно! Соответственно, собственник имеет полное право подарить свой земельный участок, даже если он находится в аренде.