Можно ли законно возвести второй жилой дом на своем земельном участке

Для многих украинцев частный дом – это не только место для жизни, но и пространство, которое со временем хочется расширить или даже обустроить для нескольких поколений семьи. Нередко именно поэтому возникает идея возвести на собственном участке еще одно сооружение.

Можно ли строить второй дом?

Впрочем, на практике здесь возникает немало юридических нюансов – от целевого назначения земли до градостроительных ограничений и регистрации недвижимости. В деталях разбирался 24 Канал.

Ранее Министерство развития общин и территорий отвечало на запрос компании DreamDim – о возможности строительства двух индивидуальных жилых домов на одном приусадебном земельном участке. В ведомстве ссылались на нормы гражданского и земельного кодексов, а также Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности", где жилой дом прописан в единственном числе.

Учитывая изложенное, законодательством не предусмотрено строительство двух или более индивидуальных жилых домов (усадеб) на одном приусадебном земельном участке,

– отметили в письме.

В то же время ограничений по количеству других сооружений хозяйственного назначения нет – гаражи, летние кухни, сараи, мастерские или даже гостевые дома. Правда, ни прописаться там, ни впоследствии отдельно продать такой "второй дом" не удастся.

Существует ли решение проблемы?

Законно возвести два жилых дома можно только в случае разделения земельного участка, что предусматривает услуги геодезистов и дальнейшую регистрацию новых кадастровых номеров и адресов.

Эксперты Центра бесплатной юридической помощи напоминают, что в отдельных случаях это может быть невозможным. Например, когда нет возможности обустроить отдельный доступ к улице или проезда для каждой созданной части.

По словам юристов, проблемой также может стать слишком малая площадь. Не всегда удается соблюсти минимальный размер приусадебной территории, строительных норм относительно расстояний между сооружениями или доступа пожарной техники и тому подобное.

Что еще стоит знать об обустройстве дома?