Экспорт биоэтанола из Украины вырос почти на 12%: кто покупает больше всего

По итогам 2025 года Украина нарастила экспорт биоэтанола, сохранив стабильную географию поставок. Наибольший спрос традиционно обеспечили страны Европы, а лидером среди импортеров осталась Литва.

Кто покупает больше всего украинского биоэтанола?

Украина в 2025 году экспортировала 111,2 тысячи тонн биоэтанола, что на 11,9% больше, чем годом ранее, сообщает "НефтеРынок". Наибольшие объемы отгрузок пришлись на февраль, март и апрель, тогда как наименьшая активность наблюдалась в сентябре, октябре и ноябре.

В поквартальном измерении пик экспорта зафиксирован в первом квартале – 39,0 тысячи тонн. Во втором и третьем кварталах темпы поставок постепенно снижались, однако в четвертом квартале произошло небольшое оживление.

Обратите внимание! Структура экспорта оставалась неизменной: 96,2% украинского биоэтанола было направлено в страны Европейского Союза, а остальные – в Швейцарию. Крупнейшим рынком сбыта традиционно была Литва, на которую пришлось 57,9% общего экспорта.

В течение года поставки осуществляли 9 компаний. Крупнейшим экспортером оставалась "Первая Подольская Энергетическая Компания" с долей 32,7%, хотя по сравнению с 2024 годом она сократила объемы на 5,8%.

Интересно! Среди ведущих экспортеров быстрый рост продемонстрировали "Вестнол" и "Витагро Био Трейд", тогда как компания "ЕТНЛ" уменьшила объемы поставок по сравнению с предыдущим годом.

