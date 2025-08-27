В хозяйствах населения Украины стремительно сокращается поголовье скота. С августа 2024 года количество голов крупного рогатого скота стало меньше почти на 200 тысяч.

Количество скота резко уменьшилось

По состоянию на 1 августа 2025 года в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 2 миллиона 151,5 тысячи голов КРС, в частности 1 миллион 140,4 тысячи коров, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ассоциация производителей молока".

Эксперты отмечают, что по сравнению с 1 июля 2025 года поголовье КРС в Украине сократилось на 18 тысяч голов (-0,8%), а численность коров сократилась на 5,8 тысячи голов (-0,5%). По сравнению с 1 августа 2024 года поголовье КРС сократилось на 194 тысячи голов (-8%), в частности коров – на 106 тысячи голов (-9%).

Около 43% животных содержится на промышленных предприятиях, а 57% – в хозяйствах населения.

Обратите внимание! В промышленном секторе содержится 923,5 тысячи голов КРС, что на 2 тысячи голов больше (+0,2%) относительно 1 июля 2025 года. Поголовье коров составляет 381,6 тысячи коров и уменьшилось на 500 голов (-0,1%) за последний месяц. За последний год поголовье КРС на предприятиях сократилось на 1,7 тысячи голов (-0,18%), но количество коров увеличилось на 1,4 тысячи голов (+0,4%).

В приусадебном секторе находится 1 миллион 228 тысяч голов КРС, что на 20 тысяч голов меньше (-1,6%) по сравнению с 1 июля 2025 года. Количество коров в хозяйствах населения по состоянию на 1 августа 2025 составляла 758,8 тысячи голов, что на 5 тысяч голов меньше (-0,7%), чем месяц назад. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 192 тысячи голов (-14%), а количество коров уменьшилось на 108 тысяч голов (-12%).

Важно! По предварительным данным Госстата, наибольший рост численности поголовья коров зафиксирован на сельскохозяйственных предприятиях Николаевской области (+12%), Хмельницкой области (+9%), Ровенской области (+7%), Ивано-Франковской области (+4%) и Тернопольской области (+4%) по сравнению с 1 августа прошлого года.