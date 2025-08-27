У господарствах населення України стрімко скорочується поголів'я худоби. З серпня 2024 року кількість голів великої рогатої худоби стала менша майже на 200 тисяч.

Кількість худоби різко зменшилась

Станом на 1 серпня 2025 року у присадибному та промисловому секторі України утримується 2 мільйони 151,5 тисячі голів ВРХ, зокрема 1 мільйон 140,4 тисячі корів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Асоціація виробників молока".

Експерти зазначають, що порівняно до 1 липня 2025 року поголів'я ВРХ в Україні скоротилося на 18 тисяч голів (-0,8%), а чисельність корів скоротилася на 5,8 тисячі голів (-0,5%). Порівняно до 1 серпня 2024 року поголів'я ВРХ скоротилося на 194 тисячі голів (-8%), зокрема корів – на 106 тисячі голів (-9%).

Близько 43% тварин утримується на промислових підприємствах, а 57% – у господарствах населення.

Зверніть увагу! У промисловому секторі утримується 923,5 тисячі голів ВРХ, що на 2 тисячі голів більше (+0,2%) відносно 1 липня 2025 року. Поголів'я корів становить 381,6 тисячі корів і зменшилося на 500 голів (-0,1%) за останній місяць. За останній рік поголів'я ВРХ на підприємствах скоротилося на 1,7 тисячі голів (-0,18%), але кількість корів збільшилася на 1,4 тисячі голів (+0,4%).

У присадибному секторі знаходиться 1 мільйон 228 тисяч голів ВРХ, що на 20 тисяч голів менше (-1,6%) порівняно до 1 липня 2025 року. Кількість корів у господарствах населення станом на 1 серпня 2025 року складала 758,8 тисячі голів, що на 5 тисяч голів менше (-0,7%), ніж місяць тому. За останній рік кількість ВРХ у господарствах населення скоротилася на 192 тисячі голів (-14%), а кількість корів зменшилася на 108 тисяч голів (-12%).

Важливо! За попередніми даними Держстату, найбільше зростання чисельності поголів'я корів зафіксовано на сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області (+12%), Хмельницької області (+9%), Рівненської області (+7%), Івано-Франківської області (+4%) та Тернопільської області (+4%) порівняно до 1 серпня минулого року.