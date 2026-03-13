Не все озимые пережили морозы: на Днепропетровщине фиксируют значительные потери некоторых культур

В начале марта почва в Днепропетровской области окончательно оттаяла, а теплая погода способствовала весеннему пробуждению озимых культур. В то же время в некоторых хозяйствах зафиксировали потери посевов, в частности слабо развитых растений.

Как пережили морозы озимые на Днепропетровщине?

В первой декаде марта на большей части территории Днепропетровской области еще наблюдалось промерзание почвы, сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии. Однако в конце декады он полностью оттаял по всей территории региона.

По данным специалистов, гибели озимых культур в целом не зафиксировано. В то же время в некоторых хозяйствах центральных и восточных районов области потери слаборазвитых с осени растений озимой пшеницы составляли от 10 до 30 процентов. Кроме того, на северо-западе области во время отращивания образцов озимого рапса и озимого ячменя обнаружили значительные потери – иногда до 100 процентов растений.

Обратите внимание! Метеорологи объясняют, что теплая погода в начале марта способствовала весеннему пробуждению озимых культур. Однако активного восстановления ростовых процессов у них пока не происходило.

Средняя температура воздуха в регионе в течение первой декады марта была примерно на 2 градуса Цельсия выше климатической нормы и составляла от плюс 3 до плюс 4 градусов Цельсия.

Интересно! Осадков в южных и восточных районах области почти не было. На остальной территории местами наблюдались незначительные дожди или мокрый снег – от 0,1 до 1 миллиметра при средней декадной норме около 12 миллиметров. Ветер преимущественно был умеренным, северо-западного направления, а его максимальная скорость достигала 10–13 метров в секунду.

