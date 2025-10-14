В Совете ЕС решили отменить или уменьшить на часть украинских сельхозтоваров. Такое решение должно одновременно усилить торговые потоки между Украиной и ЕС и учесть потребности европейских фермеров.

Совет Евросоюза ослабил пошлины

Совет Европейского Союза 13 октября решил уменьшить или полностью отменить пошлины на сельскохозяйственные товары из Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Совет ЕС. Речь идет в частности о молочных продуктах, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные продукты.

Это решение, по словам еврочиновников, является частью пересмотра углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Евросоюзом и Украиной.

Обратите внимание! В ведомстве отметили, что позиция ЕС, согласованная сегодня, усилит торговые потоки между ЕС и Украиной, одновременно предусматривая, что доступ Украины к рынку будет зависеть от постепенного согласования со стандартами производства ЕС по благополучию животных, пестицидов и ветеринарных препаратов.

Кроме того, решение учитывает конкретные потребности определенных сельскохозяйственных секторов ЕС, создавая надежный защитный механизм, который любая сторона может активировать в случае сбоев на рынке. В то же время доступ к рынку наиболее чувствительных продуктов, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, остается ограниченным и постепенным.

Полная либерализация будет рассматриваться только для некоторых нечувствительных продуктов, таких как молоко и молочные продукты,

– отметили в Совете ЕС.

Важно! Теперь решение Совета ЕС рассмотрит Комитет ассоциации между ЕС и Украиной, который заседает в торговом составе, в рамках процесса пересмотра в соответствии со статьей 29 (4) Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Украина уже 4 года стабильно наращивает экспорт молочной продукции в ЕС