Совет Евросоюза ослабил пошлины

Совет Европейского Союза 13 октября решил уменьшить или полностью отменить пошлины на сельскохозяйственные товары из Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Совет ЕС. Речь идет в частности о молочных продуктах, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные продукты.

Это решение, по словам еврочиновников, является частью пересмотра углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Евросоюзом и Украиной.

Обратите внимание! В ведомстве отметили, что позиция ЕС, согласованная сегодня, усилит торговые потоки между ЕС и Украиной, одновременно предусматривая, что доступ Украины к рынку будет зависеть от постепенного согласования со стандартами производства ЕС по благополучию животных, пестицидов и ветеринарных препаратов.

Кроме того, решение учитывает конкретные потребности определенных сельскохозяйственных секторов ЕС, создавая надежный защитный механизм, который любая сторона может активировать в случае сбоев на рынке. В то же время доступ к рынку наиболее чувствительных продуктов, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, остается ограниченным и постепенным.

Полная либерализация будет рассматриваться только для некоторых нечувствительных продуктов, таких как молоко и молочные продукты,

– отметили в Совете ЕС.

Важно! Теперь решение Совета ЕС рассмотрит Комитет ассоциации между ЕС и Украиной, который заседает в торговом составе, в рамках процесса пересмотра в соответствии со статьей 29 (4) Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Украина уже 4 года стабильно наращивает экспорт молочной продукции в ЕС