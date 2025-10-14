Рада Євросоюзу послабила мита

Рада Європейського Союзу 13 жовтня вирішила зменшити або повністю скасувати мита на сільськогосподарські товари з України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Раду ЄС. Йдеться зокрема про молочні продукти, свіжі фрукти та овочі, м'ясо та м'ясні продукти.

Це рішення, за словами єврочиновників, є частиною перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною.

Зверніть увагу! У відомстві зазначили, що позиція ЄС, узгоджена сьогодні, посилить торгівельні потоки між ЄС та Україною, водночас передбачаючи, що доступ України до ринку залежатиме від поступового узгодження зі стандартами виробництва ЄС щодо добробуту тварин, пестицидів та ветеринарних препаратів.

Крім того, рішення враховує конкретні потреби певних сільськогосподарських секторів ЄС, створюючи надійний захисний механізм, який будь-яка сторона може активувати у разі збоїв на ринку. Водночас доступ до ринку найбільш чутливих продуктів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, залишається обмеженим і поступовим.

Повна лібералізація розглядатиметься лише для деяких нечутливих продуктів, таких як молоко та молочні продукти,

– зауважили у Раді ЄС.

Важливо! Тепер рішення Ради ЄС розгляне Комітет асоціації між ЄС та Україною, який засідає у торгівельному складі, в межах процесу перегляду відповідно до статті 29(4) Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

