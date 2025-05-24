Почему важно получать плату от арендатора официально, а не наличными

Большинство владельцев земли в Украине сдают свои паи в аренду фермерам. Однако часто арендаторы предлагают выплачивать за аренду наличными вместо официальных выплат.

Как лучше получать плату за аренду

Довольно часто арендаторы земли предлагают выплату арендной платы "в конверте", что довольно удобно, но рискованно для владельца земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Поэтому многие из пайщиков слишком поздно понимают, что выгоднее получать арендную плату официально.

Читайте также Сколько стоит присвоение кадастрового номера на землю в 2025 году

Прежде всего, выплата наличными – это риск потерять все. В случае конфликта с арендатором, отсутствие официальных документов или подтверждений выплат делает ваши требования юридически слабыми. Поэтому встает вопрос, как доказать, что вам должны.

Без официальных выплат – нет доказательств дохода. Это важно для:

оформления субсидий или других соцвыплат,

получения кредитов или ипотек,

наследования (если наследники не будут иметь подтверждений, могут потерять право на компенсации).

Пенсионный стаж и страховые взносы. Арендная плата, уплаченная официально (особенно в форме арендной платы физическому лицу-предпринимателю или самозанятому), может засчитываться в ваш общий доход. Это влияет на размер пенсии и социальные гарантии.

Налоговые риски для арендатора – ответственность для вас. Даже если инициатива идет от арендатора, в случае налоговой проверки пострадать можете и вы: начисление штрафов, доначисление налогов – все это возможно.

Важно! Специалисты советуют заключать письменный договор аренды, регистрировать его и требовать безналичную выплату арендной платы. Так вы обеспечите свои права и минимизируете риски.