Кто должен платить налоги при аренде земли
- Арендатор является налоговым агентом, который удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор с арендной платы и перечисляет их в бюджет.
- Физическое лицо, которое сдает землю в аренду, должно учитывать, что его доход подлежит налогообложению НДФЛ и военному сбору.
Владельцы земли в Украине в основном отдают ее в аренду фермерам. Впрочем, не все знают, кто и в каких случаях должен платить налог.
Кто должен платить налог на землю при сдаче в аренду
Согласно Налоговому кодексу Украины в общий налогооблагаемый доход физического лица включаются, в частности, доходы от предоставления имущества в аренду, субаренду или лизинг, в том числе земельных участков, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".
В соответствии с подпунктом 170.1.1 пункта 170.1 статьи 170 НКУ, если физическое лицо предоставляет в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения, земельную долю (пай), или имущественный пай, то арендатор выступает налоговым агентом, то есть именно он обязан:
- удержать из арендной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор,
- перечислить их в бюджет,
- подавать соответствующую налоговую отчетность.
Таким образом, физическое лицо, которое сдает земельный участок сельскохозяйственного назначения или пай в аренду, должна учитывать, что ее доход подлежит налогообложению НДФЛ и военному сбору.
Важно! Доходы, от предоставления в аренду земельного участка облагаются налогом налоговым агентом (арендатором) во время их начисления (выплаты).