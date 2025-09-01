Хто повинен платити податки під час оренди землі
- Орендар є податковим агентом, який утримує податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір з орендної плати і перераховує їх до бюджету.
- Фізична особа, яка здає землю в оренду, повинна враховувати, що її дохід підлягає оподаткуванню ПДФО та військовому збору.
Власники землі в Україні здебільшого віддають її в оренду фермерам. Втім, не всі знають, хто й у яких випадках має платити податок.
Хто має сплачувати податок на землю при здачі в оренду
Згідно з Податковим кодексом України до загального оподатковуваного доходу фізичної особи включаються, зокрема, доходи від надання майна в оренду, суборенду чи лізинг, у тому числі земельних ділянок, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".
Відповідно до підпункту 170.1.1 пункту 170.1 статті 170 ПКУ, якщо фізична особа надає в оренду земельну ділянку сільськогосподарського призначення, земельну частку (пай), або майновий пай, то орендар виступає податковим агентом, тобто саме він зобов'язаний:
- утримати з орендної плати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір,
- перерахувати їх до бюджету,
- подавати відповідну податкову звітність.
Таким чином, фізична особа, яка здає земельну ділянку сільськогосподарського призначення або пай в оренду, повинна враховувати, що її дохід підлягає оподаткуванню ПДФО та військовому збору.
Важливо! Доходи, від надання в оренду земельної ділянки оподатковуються податковим агентом (орендарем) під час їх нарахування (виплати).