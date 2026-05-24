Наложение участков: что делать, если земля "заходит" на участок соседа

Иногда в земельных документах есть неточности, которые фактически накладывают один участок на другой. Чтобы решить ситуацию с соседями, нужно знать о четком алгоритме действий и обратиться к специалистам, при необходимости. В частности стоит избегать конфликтов с соседями, чтобы иметь шанс договориться мирно.

Почему земельные участки накладываются?

О том, как правильно разрешить ситуацию, рассказал землеустроитель и глава компании "Земельный фонд Украины" на канале в YouTube.

Как отмечает Сергей Коновалов, проблема наложения участков одна из самых распространенных среди владельцев земли. Ситуация может привести не только к конфликту. Бывают случаи, когда спор доходит до суда.

По разным землеустроительным документам один и тот же участок фактически накладывается на соседний. В результате возникает ситуация, когда две, может даже и три человека, претендуют на участок земли, которая накладывается,

– объяснил эксперт.

По закону Украины "О государственном земельном кадастре" можно выявить последствия такой ситуации. Например, владельцам откажут в регистрации участка. Основная причина – если в пределах земли есть другой участок, или его часть, то регистрация не осуществляется. Исключительными, по словам землеустроителя, есть ситуации, когда процент наложения очень мал.

Если не зарегистрировать участок, то есть не получить кадастровый номер на землю, владелец не сможет реализовать любые действия в отношении земли и фактически не сможет свободно распоряжаться своей же собственностью.

Коновалов отмечает, что проблема получила распространение с 2021 года. Именно тогда открылся рынок земли, украинцы начали массово регистрировать свои участки. Поскольку была цель – продать землю и заработать деньги, делали "накладку на накладке, чтобы только впихнуть свою землю".

Причины наложения земли:

ошибки при переносе данных из старых реестров;

неточности в определении границ или площади;

дублирование кадастровых номеров;

использование разных систем координат;

отсутствие актуальной информации в кадастровой карте.

Как действовать, если участки накладываются?

Землеустроитель советует сразу же обращаться к специалистам, если возникла соответствующая ситуация.

Прежде всего, по словам Коновалова, нужно проверить документы. Это государственный акт или выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Там в частности указываются площадь участка и кадастровый номер.

Этот первый шаг – почти на 90% с него начинаются все судебные дела. Почему? Потому что в базе лежит одна площадь, а по факту – это другая площадь,

– добавил землеустроитель.

Следующим шагом специалист советует проверить информацию з Публичной кадастровой картой. Перейдя на сайт, нужно ввести кадастровый номер участка и посмотреть, как выглядит земля на карте. Если контуры одного участка накладываются на участок соседа – это сразу будет видно.

Далее – нужно заказать геодезическую съемку. Специалисты выедут на место, сделают замеры и составят соответствующую документацию. На основе этих документов можно обращаться в суд или органы местного самоуправления.

Еще один шаг – попытка договориться с соседом.

Если же договориться не удается, последний вариант – обращение в суд. Так, на основании документов и экспертиз в судебном порядке определяют, где проходит законная граница между участками. Решение суда обязывает Госгеокадастр внести изменения.

Что еще нужно знать о земельных вопросах?

Хотя в Украине земля облагается налогом, есть определенные исключения для отдельных категорий людей. В комментарии для 24 Канала юрист Лариса Кись рассказала, что освобождение от уплаты налогов на землю прописаны в законодательстве.

На основании пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от земельного налога могут освободить: лиц с инвалидностью первой и второй групп; физических лиц, воспитывающих трех и более детей до 18 лет; ветеранов войны; пенсионеров (по возрасту); физических лиц, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.