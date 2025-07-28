Может ли нашествие саранчи повторяться в последующие годы

В южных областях Украины в течение последнего месяца происходит настоящее стихийное бедствие из-за нашествия саранчи. Однако если не принимать необходимые меры, то миллионы прожорливых насекомых могут уничтожать украинские поля ежегодно.

Возможно ли повторение нашествия в будущем?

Ученый Иван Мринский вспоминает, что последние годы активного распространения саранчи не фиксировалось, сообщает 24 Канал. Однако из-за войны не все территории можно было обследовать, особенно в южных областях.

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Важно! Итак, специалисты Госпродпотребслужбы Украины не имели возможности для мониторинга распространения саранчи из-за боевых действий.

Предупреждения относительно увеличения численности саранчи и возможности ее стремительного распространения, по словам Мринского, звучали еще во время международной конференции по защите растений в мае 2025 года, а первые сигналы в июне подтвердили обоснованность этих прогнозов.

Обратите внимание! Текущее нашествие саранчи – это не единичный случай, а потенциально многолетняя проблема, что имеет цикличность, и может длиться два-три и более лет, в зависимости от погодных условий и своевременности реакции аграриев.