Что делать, если владелец пая завещал его не детям или внукам, а чужим людям

Передача земельного участка по наследству в Украине имеет четкие правила и нюансы. От правильного оформления завещания зависит, кто именно получит землю и не возникнут ли судебные споры.

Как передается земля по наследству?

Адвокат Виталий Сокуренко в комментарии 24 Канала рассказал, что гражданское законодательство Украины определяет наследование как переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, умершего (наследодателя), к другим лицам (наследникам). Наследование, по его словам, это многоэтапная процедура, которая происходит в порядке, четко регламентированном законом.

Виталий Сокуренко Адвокат LEGAL STRATEGY Статьей 1218 ГК Украины предусмотрено, что в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти. Если в наследственную массу входит земельный участок, который принадлежал наследодателю на праве собственности или пользования, то в соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Украины право собственности на земельный участок переходит к наследникам на общих основаниях с сохранением его целевого назначения.

Также, по словам юриста, в соответствии со статьей 1233 ГК Украины завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. Право на завещание осуществляется лично. Владелец имеет право завещать свой земельный участок не детям, не внукам, а любому другому лицу.

Обратите внимание! Это прямо следует из Гражданского кодекса, право на наследование имеют лица, определенные в завещании, а завещатель может назначить наследниками одно или несколько физических лиц независимо от наличия семейных или родственных отношений. Он может без указания причин лишить права на наследование любое лицо из числа наследников по закону. Однако завещатель не может лишить права на наследование лиц, которые имеют право на обязательную долю в наследстве.

Обязательная доля и риски обжалования

Согласно разъяснениям Минюста согласно Порядку совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5, нотариус при удостоверении завещания обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1241 Кодекса о праве на обязательную долю в наследстве. А при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус или должностное лицо соответствующего органа местного самоуправления, уполномоченное на совершение нотариальных действий, проверяет круг лиц, которые имеют право на обязательную долю в наследстве (статья 69 Закона Украины "О нотариате").

Перечень таких лиц определен статьей 1241 Кодекса. Так, соответствии с частью первой указанной статьи малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля). Размер обязательной доли может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, которые имеют существенное значение,

– отмечает Виталий Сокуренко.

Завещание можно признать недействительным только в судебном порядке после смерти завещателя.

По статье 1257 ГКУ завещание является ничтожным, если оно составлено лицом, которое не имело на это права, или с нарушением требований относительно формы и удостоверения. А по иску заинтересованного лица суд признает завещание недействительным, если будет доказано, что волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воле. Основания могут быть самые разные от состояния здоровья наследодателя, недееспособности, психического состояния до давления, угроз, введение в заблуждение, изоляция от семьи, странные обстоятельства удостоверения документа. Но важно указать, что любые доказательства должны быть документально заверены и официально подтверждены в противном случае суд может не принять соответствующие доводы.

Важно! Поэтому после смерти наследодателя и получения завещания надо в первую очередь обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, есть ли у кого-то право на обязательную долю. Во-вторых, есть ли реальные доказательства недействительности завещания и соответственно возможность обращаться в суд. Проанализировав все детали и проконсультировавшись с юристом принимать соответствующие решения.

