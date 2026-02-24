Как наследовать землю несовершеннолетнему в Украине в 2026 году

Наследование является переходом прав и обязанностей (наследства) от умершего наследодателя, к наследникам. Несовершеннолетние дети также могут наследовать имущество, хотя процедура и имеет определенные особенности.

Как происходит процесс наследования участка?

Украинское законодательство предусматривает, что в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти, сообщает "Земельный фонд Украины".

Если в наследство входит земельный участок, который принадлежал наследодателю на праве собственности или пользования, то право собственности на земельный участок переходит к наследникам на общих основаниях, с сохранением его целевого назначения.

К наследникам жилого дома, других зданий и сооружений переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором они размещены. К наследникам жилого дома, других зданий и сооружений переходит право собственности или право пользования земельным участком, которая необходима для их обслуживания, если другой ее размер не определен завещанием

Кто имеет первоочередное право на наследование?

В первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рождении после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители.

Не имеют права на наследование по закону родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав и их права не были восстановлены на время открытия наследства. Также не имеют права на наследование по закону родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, которые уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя.

Какие особенности наследования несовершеннолетними?

Малолетнее несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаются такими, принявшими наследство, кроме случаев, установленных частями второй-четвертой статьи 1273 настоящего Кодекса (часть четвертая статьи 1268 ГК Украины).

Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя имеют право, независимо от содержания завещания на обязательную долю (половина доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону).

Важно! В постановлении Верховного Суда были сделаны выводы относительно права на обязательную долю в наследстве от 10.11.2021 года по делу № 607/24365/19: "Право на обязательную долю - это субъективное имущественное право отдельных наследников первой очереди (статья 1261 ГК Украины) получить определенную долю в наследстве, независимо от содержания завещания. Хотя нормы о праве на обязательную долю размещены в главе, посвященной наследованию по завещанию, по своей сути право на обязательную долю относится к наследованию по закону. То есть право на обязательную долю существует только при наличии завещания".

Статьей 6 Семейного кодекса Украины, установлено, что правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия, малолетним считается ребенок до достижения им четырнадцати лет (статья 31 Гражданского Кодекса Украины), несовершеннолетним считается ребенок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (статья 32 Гражданского Кодекса Украины).

Какие действия при принятии наследства?

Для выяснения обстоятельства принятия несовершеннолетним лицом наследства необходимо установить факты, что:

наследник является ребенком наследодателя,

на время открытия наследства является несовершеннолетним лицом,

несовершеннолетним лицом не подано заявления об отказе от принятия наследства.

Защита прав и законных интересов ребенка в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины возлагается, в первую очередь, на семью, органы опеки и попечительства, суды и другие государственные учреждения Сделки от имени несовершеннолетних могут быть удостоверены только при условии, если они совершены с согласия родителей (усыновителей) или попечителя и с разрешения органа опеки и попечительства.

Каким образом заводится наследственное дело?

Наследство, которое принимается малолетним (несовершеннолетним) ребенком имеет определенные особенности непосредственно при заведении наследственного дела и при выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление о принятии наследства от имени малолетнего, недееспособного лица подают его родители (усыновители), опекун.

Что же касается лиц, достигших 14 лет то они имеют право подать заявление о принятии наследства самостоятельно и без согласия своих родителей или опекуна. Ребенок считается таким, принявшим наследство, даже если на момент смерти наследодателя проживал отдельно.

Обратите внимание! Несовершеннолетнее лицо в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может отказаться от принятия наследства с согласия родителей (усыновителей), попечителя и органа опеки и попечительства.

Родители, усыновители, опекун могут отказаться от принятия наследства, принадлежащего малолетнему, недееспособному лицу, только с разрешения органа опеки и попечительства.

Если ребенок является наследником после умерших отца и матери, ребенок может получить свидетельство о праве на наследство в следующих случаях: после приобретения полного объема гражданской дееспособности (18 лет – совершеннолетнее лицо; в случаях, предусмотренных законом) или после назначения опекуна (попечителя) соответственно опекуном (ребенком с согласия попечителя).

