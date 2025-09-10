Как в Украине оформить наследство на пай: основные моменты
- Оформление наследства на пай требует обращения к нотариусу в течение полугода со дня смерти наследодателя и восстановления утраченных документов через Госгеокадастр или суд.
- Для доказательства права на пай можно использовать выписки из Книг регистрации, государственных актов и справки от сельских, поселковых советов.
Наследство на пай – это процедура, которую проводят довольно часто в сфере земельных отношений. Для успешного ее завершения человек должен знать важные детали и особенности процедуры, предусмотренные законодательством.
О чем стоит помнить при оформлении наследства на пай?
Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что оформление наследства на земельный пай происходит через обращение наследника к нотариусу с ходатайством о принятии наследства. Обращение надо подать не позднее, чем через полгода со дня смерти наследодателя.
Нотариусу нужно предоставить документы, подтверждающие то, что у умершего было право на пользование паем: Государственный акт на право собственности на землю или выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Сертификат на пай.
Что делать в случае потери документов на землю?
Также адвокат отметила, что если документы на пай были потеряны, их непременно надо восстановить – получить копию государственного акта на пай в Госгеокадастре. Если утрачен сертификат на пай, наследнику следует обращаться в суд и доказать, что у наследодателя было право на часть коллективной земли.
Доказательствами могут быть:
- выписки из Книг регистрации сертификатов на земельные доли (паи), с указанием реквизитов выданного сертификата, которые предоставляются территориальными органами Госгеокадастра;
- выписки из Книг записей регистрации государственных актов на право собственности на землю;
- справки от сельских, поселковых советов с указанием сведений о земельных участках, которые учитываются за наследодателем.
Помните! После получения положительного решения суда наследник сможет завершить процедуру оформления наследства, получить свидетельство о праве на наследство и в дальнейшем – завершить процедуру выделения земельного участка и регистрации права собственности на земельный участок.
Каким образом обменять земельный участок в Украине?
Владельцы земельных участков в Украине могут обменивать свои участки на другое имущество, в частности, на другие земельные участки, при условии соблюдения законодательных требований, включая нотариальное удостоверение и регистрацию прав.
Обмен земель сельскохозяйственного назначения возможен только в пределах одного массива участков, а для участков государственной или коммунальной собственности обмен осуществляется только при условии одинаковой или немного отличной денежной оценки.