Личинка майского жука считается одной из самых эффективных наживок. Стоит заметить, что работать с ней довольно трудно. Однако это лишь дело практики.

Как рыбачить на личинку майского жука?

Прежде чем выходить на такую рыбалку, нужно набрать личинок. Найти их довольно легко, пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковский рыболовный патруль.

Где чаще всего можно найти личинки майского жука:

перепревшие листья;

жирная земля;

парники;

оранжереи.

Сначала личинки нужно выкопать. Затем их необходимо сложить в коробку с той землей, где они находились.

Лайфхак! Такие личинки могут помочь найти грачи. Ведь эти птицы питаются ими. Обратите внимание на место, где скапливаются грачи, вероятно, там много личинок майского жука.

Личинка майского жука "выклевывается" ориентировочно через месяц после того, как произошла кладка яиц. Ее характеристики:

питается растениями;

находится под землей на глубине 50 – 60 миллиметров;

личинка имеет бурую головку и утолщенный конец тела в виде мешочка синевато-серого цвета.

Перед наживкой из личинки выдавливают темную массу и, пропуская жало крючка под головку, через все тело, выводят его наружу,

– отмечает патруль.

Что можно поймать на личинку майского жука:

леща;

сазана;

вязя.

Обратите внимание! Лучшим временем для рыбалки на личинку майского жука считаются весна и осень.