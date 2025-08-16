Личинка хруща вважається однією з найефективніших наживок. Варто зауважити, що працювати з нею доволі важко. Проте це лише справа практики.

Як рибалити на личинку хруща?

Перш ніж виходити на таку рибалку, потрібно набрати личинок. Знайти їх доволі легко, пише 24 Канал з посиланням на Харківський риболовний патруль.

Читайте також Не все так просто: чи є насправді бронювання у аграріїв

Де найчастіше можна знайти личинки хруща:

перепріле листя;

жирна земля;

парники;

оранжереї.

Спочатку личинки потрібно викопати. Потім їх необхідно скласти у коробку з тією землею, де вони знаходилися.

Лайфхак! Такі личинки можуть допомогти знайти граки. Адже ці птахи харчуються ними. Зверніть увагу на місце, де скупчують граки, імовірно, там багато личинок хруща.

Личинка хруща "викльовується" орієнтовно через місяць після того, як відбулася кладка яєць. Її характеристики:

харчується рослинами;

знаходиться під землею на глибині 50 – 60 міліметрів;

личинка має буру головку та потовщений кінець тіла у вигляді мішечка синювато-сірого кольору.

Перед наживленням з личинки видавлюють темну масу і, пропускаючи жало гачка під голівку, через все тіло, виводять його назовні,

– зазначає патруль.

Що можна зловити на личинку хруща:

ляща;

сазана;

в'язя.

Зауважте! Найкращим часом для рибалки на личинку хруща є весна та осінь.