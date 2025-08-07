Коли можна ловити рибу з човна?

У 2025 році в Україні ловля риби з човна дозволена переважно з червня по лютий наступного року, з перервами під час нерестових заборон, які зазвичай тривають з березня по травень, повідомляє 24 Канал із посиланням на Homester. Але все залежить від регіону, типу водойми та поточних умов.

Нерест – критичний період для риби, коли вона розмножується, і втручання може серйозно нашкодити популяціям. У 2025 році, з урахуванням змін клімату, дати нересту часто зсуваються: наприклад, у центральній Україні це зазвичай з 1 квітня до 20 травня на річках і озерах, а на водосховищах іноді до початку червня.

Важливо! Поза нерестом є ще зимові обмеження – коли лід покриває водойми човни не в ходу, а в деяких регіонах додаткові заборони захищають рідкісні види. Фахівці відзначають, що через глобальне потепління терміни нересту можуть ставати непередбачуваними, тож у 2025 році варто перевіряти оновлення на сайтах рибоохорони завчасно, щоб не опинитися з порожніми руками чи з штрафом.

Де дізнатися точні дати та інформацію про заборони на водоймі?

Кожна область в Україні має свої нюанси, бо клімат і водойми відрізняються. Можна слідкувати за новинами від Державного агентства рибного господарства – вони випускають накази за місяць до початку заборон. Також можна перевірити місцеві ресурси: часто там є карти з зонами, де човни заборонені.

Зверніть увагу! Не кожна водойма підходить для риболовлі з човна – все залежить від статусу. На загальних річках, як Дніпро чи Десна, це зазвичай дозволено, якщо немає заборон, але в заповідниках човни часто під забороною. У 2025 році, з ростом екологічних ініціатив, деякі озера можуть отримати новий статус, тож треба перевіряти оновлені списки.

Морські зони, наприклад, біля Одеси, мають обмеження на відстань від берега – моторні човни не пускають ближче 2 кілометрів, щоб не турбувати прибережну фауну. Фахівці часто радять починати з місцевих форумів чи додатків, де рибалки діляться свіжими даними, бо практика показує, що реальні умови на воді можуть відрізнятися від офіційних документів.

Річки загального користування: зазвичай відкриті, але з сезонними обмеженнями.

Водосховища: потрібен дозвіл, особливо на великих, як Кременчуцьке, де човни регулюють для безпеки.

Приватні ставки: завжди уточнюйте у власника, часто з платним доступом.

Морські зони: суворі правила щодо типу човна і відстані, щоб уникнути впливу на міграцію риби.

Які документи треба мати з собою та які штрафи за відсутність?

У 2025 році в Україні всі човни довжиною понад 2,5 метра повинні бути зареєстровані, інакше ризикуєте штрафом до 1000 гривень. Для аматорської риболовлі достатньо триматися норм вилову – до 3 кілограмів на добу, але в спеціальних зонах може знадобитися ліцензія. Рятувальні жилети також обов'язкові.

Свідоцтво про реєстрацію човна для човнів понад 2,5 метри – штраф за відсутність від 500 гривень.

для човнів понад 2,5 метри – штраф за відсутність від 500 гривень. Посвідчення судноводія для моторних човнів з потужністю двигуна понад 10 кінських сил – штраф за відсутність від 300 гривень.

для моторних човнів з потужністю двигуна понад 10 кінських сил – штраф за відсутність від 300 гривень. Дозвіл на риболовлю в платних або спеціальних зонах – штраф за відсутність від 340 гривень.

У 2025 році штрафи за риболовлю під час нересту сягають 680 гривень, а за незареєстрований човен – до 1020 гривень з можливістю конфіскації.