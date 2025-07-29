Могут ли в 2025 году забрать огород, который вы до сих пор не приватизировали
- Приватизация земельных участков, включая огороды, приостановлена на период военного положения в Украине.
- Пользователи могут продолжать использовать землю, но важно иметь документы и доказательства пользования для защиты прав.
Часто украинцы продолжают пользоваться не приватизированным огородом для выращивания овощей. Впрочем некоторым приходят мысли о том, могут ли его забрать.
Приватизация огородов пока под запретом
В период военного положения в Украине действуют ограничения на приватизацию земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Это временная мера для защиты государственных ресурсов.
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По словам специалистов, в большинстве случаев приватизация земельного участка во время военного положения приостановлена. Это касается и огородов, даже если вы пользуетесь ими много лет.
Важно! Однако если вы фактически пользуетесь огородом, вас не могут заставить освободить землю без решения суда или без официальной процедуры. Право пользования сохраняется.
Впрочем, в таком случае все равно нужно не терять бдительность. Также проверьте документы. Если у вас есть решение сельсовета, акт на землю или договор пользования – это ваша защита.
- Кроме того, подготовьте запрос к местным властям. Официально попросите объяснить основания запрета и получить письменный ответ.
- Зафиксируйте факт пользованияфотографии обработанной земли, акты осмотра или свидетельства соседей могут стать доказательствами ваших прав.
- После отмены военного положения – возобновите процедуру приватизации. Ограничения временные. После их отмены вы сможете подать заявление на оформление собственности.