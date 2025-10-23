Могут ли забрать не приватизированный огород в 2025 году
- Приватизация земли в Украине приостановлена во время военного положения, включая огороды.
- Пользователи могут продолжать использовать огороды без риска их потери без судебного решения или официальной процедуры.
Люди в Украине довольно часто пользуются не приватизированным огородом для выращивания овощей. Однако далеко не каждый задумывается над тем, могут ли этот участок у него забрать.
Приватизация огорода пока невозможна
В период военного положения в Украине действуют ограничения на приватизацию земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Это временная мера для защиты государственных ресурсов.
Читайте также Сколько стоит присвоение кадастрового номера в октябре 2025 года
По словам специалистов, в большинстве случаев приватизация земельного участка во время военного положения приостановлена. Это касается и огородов, даже если вы пользуетесь ими много лет.
Помните! Если же вы фактически пользуетесь огородом, вас не могут заставить освободить землю без решения суда или без официальной процедуры. Право пользования сохраняется.
Однако, в таком случае все равно нужно не терять бдительность. Проверьте документы. Если у вас есть решение сельсовета, акт на землю или договор пользования – это ваша защита.
- Также подготовьте запрос к местным властям. Официально попросите объяснить основания запрета и получить письменный ответ.
- Зафиксируйте факт пользованияфотографии обработанной земли, акты осмотра или показания соседей могут стать доказательствами ваших прав.
- После отмены военного положения – возобновите процедуру приватизации. Ограничения временные. После их отмены вы сможете подать заявление на оформление собственности.
Какую землю пока запрещено приватизировать?
Приватизация запрещена для земель общего пользования, под транспортными объектами, под природоохранными объектами, лесохозяйственного и водного фонда, атомной энергетики, обороны, и зон, загрязненных вследствие Чернобыльской катастрофы.
Исключения для бесплатной передачи: владельцам недвижимости на этих землях и гражданам, которые получили участки в пользование до 1 января 2002 года.
Во время действия военного положения запрещается бесплатная передача земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность.