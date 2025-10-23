Приватизация огорода пока невозможна

В период военного положения в Украине действуют ограничения на приватизацию земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Это временная мера для защиты государственных ресурсов.

По словам специалистов, в большинстве случаев приватизация земельного участка во время военного положения приостановлена. Это касается и огородов, даже если вы пользуетесь ими много лет.

Помните! Если же вы фактически пользуетесь огородом, вас не могут заставить освободить землю без решения суда или без официальной процедуры. Право пользования сохраняется.

Однако, в таком случае все равно нужно не терять бдительность. Проверьте документы. Если у вас есть решение сельсовета, акт на землю или договор пользования – это ваша защита.

Также подготовьте запрос к местным властям . Официально попросите объяснить основания запрета и получить письменный ответ.

Зафиксируйте факт пользования фотографии обработанной земли, акты осмотра или показания соседей могут стать доказательствами ваших прав.

фотографии обработанной земли, акты осмотра или показания соседей могут стать доказательствами ваших прав. После отмены военного положения – возобновите процедуру приватизации. Ограничения временные. После их отмены вы сможете подать заявление на оформление собственности.

Какую землю пока запрещено приватизировать?