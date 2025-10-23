Укр Рус
23 жовтня, 07:49
2

Чи можуть забрати не приватизований город у 2025 році

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Приватизація землі в Україні призупинена під час воєнного стану, включаючи городи.
  • Користувачі можуть продовжувати використовувати городи без ризику їх втрати без судового рішення або офіційної процедури.

Люди в Україні доволі часто користуються не приватизованим городом для вирощування городини. Однак далеко не кожен задумується над тим, чи можуть цю ділянку у нього забрати.

Приватизація городу поки неможлива

У період воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Це тимчасовий захід для захисту державних ресурсів.

За словами фахівців, у більшості випадків приватизація земельної ділянки під час воєнного стану призупинена. Це стосується і городів, навіть якщо ви користуєтеся ними багато років.

Пам'ятайте! Якщо ж ви фактично користуєтеся городом, вас не можуть змусити звільнити землю без рішення суду або без офіційної процедури. Право користування зберігається.

Однак, у такому разі все одно потрібно не втрачати пильність. Перевірте документи. Якщо у вас є рішення сільради, акт на землю чи договір користування – це ваш захист.

  • Також підготуйте запит до місцевої влади. Офіційно попросіть пояснити підстави заборони та отримати письмову відповідь.
  • Зафіксуйте факт користування.Фотографії обробленої землі, акти огляду або свідчення сусідів можуть стати доказами ваших прав.
  • Після скасування воєнного стану – відновіть процедуру приватизації. Обмеження тимчасові. Після їх скасування ви зможете подати заяву на оформлення власності.

Яку землю поки що заборонено приватизувати?

  • Приватизація заборонена для земель загального користування, під транспортними об'єктами, під природоохоронними об'єктами, лісогосподарського та водного фонду, атомної енергетики, оборони, та зон, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

  • Винятки для безоплатної передачі: власникам нерухомості на цих землях та громадянам, які отримали ділянки у користування до 1 січня 2002 року.

  • Під час дії воєнного стану забороняється безоплатна передача землі державної та комунальної власності у приватну власність.