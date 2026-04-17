Экзотический бизнес на Николаевщине: 24-летняя женщина выращивает необычных раков

На Николаевщине появился необычный агробизнес – выращивания австралийских синих раков. Его начала 24-летняя социальная работница благодаря грантовой поддержке и собственной инициативе.

Грант помог запустить экзотическую ферму

Жительница городка Новый Буг Анна Диброва начала миниферму по выращиванию австралийских красноклешневых раков, сообщает "Укринформ". Идею она смогла реализовать благодаря участию в грантовой программе, в рамках которой получила финансовую поддержку в размере 3 тысячи долларов США.

За эти средства предпринимательница закупила оборудование и мальков, создав полноценную систему для содержания раков. Ферма расположена недалеко от города, где установлен бассейн объемом 4000 литров. Сейчас в нем содержится около 660 особей.

Особенностью этого вида является быстрый рост и высокие вкусовые качества. Раки могут достигать длины 15–16 сантиметров и веса до 300 граммов, что делает их привлекательными для коммерческого выращивания.

Планы развития и главные вызовы

Для содержания экзотических животных ферма оснащена системами подогрева и очистки воды, а также видеонаблюдением. В работе Анне помогает семья – муж и маленькая дочь.

Сейчас предпринимательница планирует расширить хозяйство и перенести его в более приспособленное помещение для комфортной зимовки. В перспективе она также рассматривает возможность переработки продукции – варки раков и продажи готовых изделий.

Обратите внимание! Впрочем, бизнес имеет и вызовы. Основной проблемой остаются перебои с электроснабжением, ведь все оборудование зависит от электроэнергии. Именно поэтому семья планирует инвестировать в установку солнечных панелей. Первые доходы от минифермы ожидаются примерно через год после запуска.

Чем известны австралийские синие раки?

Синие австралийские раки (преимущественно Cherax cainii) (преимущественно Cherax cainii или красноклешневые раки) – это большие пресноводные ракообразные с ярким голубым панцирем, которые выращивают как деликатес и для аквариумов.

Они быстро растут (до 300 – 500 граммов за год), нуждаются в теплой воде и не требуют сложного ухода, что делает их перспективными для разведения.

