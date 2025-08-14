В Украинских садах зафиксировали опасного вредителя, который поражает грецкие орехи. Насекомое поражает плоды, из-за чего они не созревают и портятся.

Ореховый вредитель распространяется по Украине

В Украине фиксируют массовое распространение никтеолы ореховой (челночницы ореховой) – насекомого, которое повреждает плоды грецкого ореха.

Обратите внимание! По словам энтомолога Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгения Халаима, в отдельных насаждениях процент пораженных плодов достигает 40 – 50%.

Он отметил, что вредитель происходит из Средиземноморья и Балканского полуострова и попадает в Украину двумя путями – через Черноморско-Карпатский коридор из Бессарабии и черноморским побережьем Кавказа через Крым. Никтеолу впервые обнаружили в Грузии, в 2005 – 2006 годах – в Крыму, в 2008-м – в Запорожской области, а в 2012-м – в Одесской.

Насекомое живет под зеленой кожурой плода и не повреждает ядро, но орех перестает нормально созревать, чернеет и теряет товарный вид,

– рассказал Халаим.

Он отметил, что это создает серьезные проблемы для производителей грецких орехов.