Чьи плоды на ветке?

Юрист Марина Барабаш в комментарии 24 Канала рассказала, что в случае, когда над вашим двором, свисает ветка с дерева, которое принадлежит вашему соседу и плодоносит, первое, о чем стоит помнить, это о правилах добрососедства.

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Марина Барабаш Адвокат АО "Максим Боярчуков и партнеры" Согласно действующему законодательству плоды с дерева, ветви которого разрослись на два двора, принадлежит тому лицу, на земельном участке которого растет соответствующее дерево.

Гражданский кодекс Украины в статье 373 устанавливает, что право собственности на земельный участок распространяется на поверхностный (почвенный) слой в пределах этого участка, на водные объекты, леса, многолетние насаждения, которые на нем находятся, а также на пространство, что есть над и под поверхностью участка, высотой и глубиной, которые необходимы для возведения жилых, производственных и других зданий и сооружений.

Обратите внимание! По словам адвоката, владелец земельного участка может использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не установлено законом и если это не нарушает прав других лиц.

С учетом вышеупомянутого, дерево и его плоды, которые находятся на земельном участке вашего соседа, является его частной собственностью, в том числе ветка с плодами, которая свисает над вашим двором.

Какие есть исключения в этой ситуации?

Единственным исключением, по словам Марины Барабаш, является случай, когда дерево стоит на границе смежных земельных участков. Так, согласно части 1 статьи 109 ЗК Украины деревья, которые стоят на границе смежных земельных участков, а также плоды этих деревьев принадлежат владельцам этих участков в равных частях.

Итак, плоды с дерева, которое растет на земельном участке соседа и ветка которого проникает на ваш двор, принадлежит вашему соседу. Поэтому срывать плоды с ветвей соседского дерева, которые находятся над вашим двором, возможно с предварительного согласия соседа,

– отметила юрист.

Одновременно, в случае если сосед сам намерен забрать соответствующие плоды с дерева, ему также необходимо получить разрешение, чтобы попасть на территорию вашего двора или земельного участка.

Важно! При решении вопроса о том, можно ли срывать плоды с соседского дерева, обоим соседям необходимо учесть, что после созревания не сорванные плоды и листья дерева будут падать на земельный участок соседа, засорять двор и создавать ряд неудобств.

Можно ли обрезать корни и ветви?

В соответствии со ст. 105 ЗК Украины в случае проникновения корней и веток деревьев с одного земельного участка на другой собственники и землепользователи земельных участков имеют право отрезать корни деревьев и кустов, которые проникают из соседнего земельного участка, если такое проникновение является препятствием в использовании земельного участка по целевому назначению.

Юрист говорит, что согласно статьи 103 ЗК Украины собственники и землепользователи земельных участков должны выбирать такие способы использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением, при которых владельцам, землепользователям соседних земельных участков наносится меньше неудобств (затенение, задымление, неприятные запахи, шумовое загрязнение и т.д.).

Обратите внимание! Собственники и землепользователи земельных участков обязаны не использовать земельные участки способами, которые не позволяют владельцам, землепользователям соседних земельных участков использовать их по целевому назначению (недопустимое влияние).

Владельцы и землепользователи земельных участков обязаны сотрудничать при совершении действий, направленных на обеспечение прав на землю каждого из них и использования этих участков с внедрением и соблюдением прогрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур и охраны земель,

– говорит Марина Барабаш.

Адвокат подытожила, что в случае, когда ветка соседского дерева проникает на ваш двор, для того, чтобы сохранить дерево и хорошие соседские отношения, необходимо с учетом требований действующего законодательства предварительно согласовать с соседом все вопросы, которые могут возникнуть, учитывая особенности соответствующего вида дерева.