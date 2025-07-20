Чиї плоди на гілці?

Юристка Марина Барабаш у коментарі 24 Каналу розповіла, що у випадку, коли над вашим подвір'ям, звисає гілка з дерева, котре належить вашому сусіду та плодоносить, перше, про що варто пам'ятати, це про правила добросусідства.

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Марина Барабаш Адвокат АО "Максим Боярчуков та парнери" Згідно чинного законодавства плоди з дерева, гілля якого розрослося на два подвір'я, належить тій особі, на земельній ділянці якої росте відповідне дерево.

Цивільний кодекс України в статті 373 встановлює, що право власності на земельну ділянку поширюється на поверхневий (ґрунтовий) шар у межах цієї ділянки, на водні об'єкти, ліси, багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також на простір, що є над і під поверхнею ділянки, висотою та глибиною, які необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.

Зверніть увагу! За словами адвокатки, власник земельної ділянки може використовувати на свій розсуд все, що знаходиться над і під поверхнею цієї ділянки, якщо інше не встановлено законом та якщо це не порушує прав інших осіб.

З урахуванням вищезазначеного, дерево та його плоди, які знаходяться на земельній ділянці вашого сусіда, є його приватною власністю, в тому числі гілка з плодами, яка звисає над вашим подвір'ям.

Які є винятки у цій ситуації?

Єдиним винятком, за словами Марини Барабаш, є випадок, коли дерево стоїть на межі суміжних земельних ділянок. Так, згідно з частиною 1 статті 109 ЗК України дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також плоди цих дерев належать власникам цих ділянок у рівних частинах.

Отже, плоди з дерева, яке росте на земельній ділянці сусіда та гілка якого проникає на ваше подвір'я, належить вашому сусіду. Тому зривати плоди з гілок сусідського дерева, які знаходяться над вашим подвір'ям, можливо за попередньою згодою сусіда,

– зазначила юристка.

Одночасно, у випадку якщо сусід сам має намір забрати відповідні плоди з дерева, йому також необхідно отримати дозвіл, щоб потрапити на територію вашого подвір'я чи земельної ділянки.

Важливо! Під час вирішення питання про те, чи можна зривати плоди з сусідського дерева, обом сусідам необхідно врахувати, що після достигання не зірвані плоди та листя дерева падатимуть на земельну ділянку сусіда, засмічуватимуть подвір'я та створюватимуть ряд незручностей.

Чи можна обрізати корені та гілки?

Відповідно до ст. 105 ЗК України у випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

Юристка говорить, що згідно зі статтею 103 ЗК України власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).

Зверніть увагу! Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та використання цих ділянок із запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та охорони земель,

– говорить Марина Барабаш.

Адвокатка підсумувала, що у випадку, коли гілка сусідського дерева проникає на ваше подвір'я, для того, щоб зберегти дерево та добрі сусідські відносини, необхідно з урахуванням вимог чинного законодавства попередньо погодити з сусідом всі питання, які можуть виникнути з огляду на особливості відповідного виду дерева.