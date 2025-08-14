В Українських садах зафіксували небезпечного шкідника, який вражає волоські горіхи. Комаха вражає плоди, через що вони не дозрівають і псуються.

Горіховий шкідник поширюється Україною

В Україні фіксують масове поширення ніктеоли горіхової (човнянки горіхової) – комахи, яка пошкоджує плоди волоського горіха.

Зверніть увагу! За словами ентомолога Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгенія Халаїма, в окремих насадженнях відсоток уражених плодів сягає 40 – 50%.

Він зазначив, що шкідник походить із Середземномор'я та Балканського півострова й потрапляє в Україну двома шляхами – через Чорноморсько-Карпатський коридор із Бессарабії та чорноморським узбережжям Кавказу через Крим. Ніктеолу вперше виявили у Грузії, у 2005 – 2006 роках – у Криму, у 2008-му – в Запорізькій області, а у 2012-му – в Одеській.

Комаха живе під зеленою шкіркою плоду й не пошкоджує ядро, але горіх перестає нормально дозрівати, чорніє та втрачає товарний вигляд,

– розповів Халаїм.

Він наголосив, що це створює серйозні проблеми для виробників волоських горіхів.