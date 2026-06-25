Для аграриев готовятся новые правила: что изменит цифровая система защиты растений

В Украине готовят запуск новой цифровой системы в сфере защиты растений, которая должна изменить порядок работы агробизнеса. Большинство процедур планируется перевести в онлайн-режим, а контроль за растительной продукцией сделать полностью отслеживаемым.

В Украине введут единую систему регистрации для агросектора

Министерство экономики Украины приступило к подготовке к созданию единой цифровой системы государственной регистрации в сфере защиты растений, об этом сообщили на сайте ведомства. Ее главная цель – упростить взаимодействие бизнеса с государственными органами, автоматизировать процессы и привести украинские правила в соответствие со стандартами Европейского Союза.

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Основой новой системы станет PHIS (Phytosanitary Inspection System) – специальная платформа, через которую участники рынка смогут взаимодействовать с государственными органами в электронном формате. Система будет интегрирована с платформой "Трембита", что позволит автоматически проверять информацию через государственные реестры и использовать "Дія.Підпис" для подтверждения данных.

Обязательную регистрацию должны будут пройти профессиональные операторы, деятельность которых связана с растительной продукцией, для которой требуются фитосанитарные сертификаты или паспорта. Речь идет, в частности, о дистрибьюторах средств защиты растений, агроконсультантах, лабораториях, учебных центрах и компаниях, занимающихся техническим осмотром оборудования.

В то же время мелкие производители, продающие ограниченные объемы продукции напрямую потребителям, а также транспортные компании, которые лишь перевозят грузы, будут освобождены от обязательной регистрации.

Аграриям будут выдавать цифровые статусы, а продукцию можно будет отследить

После регистрации каждый участник системы получит уникальный буквенно-цифровой код. Он будет определять статус оператора и его возможности в сфере работы с растительной продукцией. Отдельные обозначения будут предусмотрены для продавцов средств защиты растений, консультантов, лабораторий и других профессиональных участников рынка.

Новые правила также коснутся работы с пестицидами. Для использования препаратов I класса опасности аграриям потребуется пройти специальное обучение и сдать соответствующий экзамен. Без подтвержденного статуса приобрести такие средства будет невозможно.

Еще одним важным элементом реформы станет полная прослеживаемость продукции. Фитосанитарные сертификаты, паспорта растений и маркировка деревянной тары получат уникальные QR-коды. С их помощью можно будет быстро проверить происхождение продукции, результаты лабораторных исследований и законность ее оборота.

Важно! Бизнес также будет обязан регулярно обновлять информацию в государственных реестрах. В случае выявления фальсифицированной продукции или серьезных нарушений оператора смогут исключить из системы уже на следующий день после принятия соответствующего решения.

Массовая гибель пчел в Кировоградской области: убытки пчеловодов уже исчисляются миллионами гривен

Недавно мы писали, что в двух селах Кировоградской области зафиксировали массовую гибель пчел, от которой пострадали 14 пчеловодов. Люди связывают гибель насекомых с обработкой полей инсектицидами и требуют компенсации нанесенного ущерба. В то же время одним из плюсов введения госрегистрации СЗР станет предотвращение подобных случаев в будущем, когда из-за неконтролируемого использования инсектицидов фермерами массово гибнут пчелы.