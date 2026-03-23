Высокие заборы в Украине отныне под запретом: официальное решение правительства

В Украине упростили правила строительства частных домов, но одновременно ужесточили требования к соблюдению прав соседей. Новые нормы уже действуют и меняют подход к застройке по всей стране.

В Украине обновили правила строительства жилья

В Украине обновили правила строительства частного жилья. Соответствующие изменения закреплены постановлением правительства №305 от 4 марта 2026 года и уже вступили в силу.

Главное нововведение касается домов площадью до 200 квадратных метров и высотой до двух этажей. Для таких объектов отменили необходимость получения строительного паспорта – теперь достаточно оформить схему намерений застройки.

Этот документ готовит сертифицированный архитектор или инженер. В нем указываются параметры будущего дома, его расположение, фасады и подключение к инженерным сетям.

Оформление стало быстрее и менее бюрократическим, ведь все данные сразу вносятся в государственную электронную систему строительства. Это позволяет ускорить регистрацию документов и обеспечивает контроль за объектами в режиме реального времени.

Обратите внимание! В то же время новые правила существенно ужесточают требования к соблюдению прав соседей. В частности, сообщает "Земляк", запрещено возводить сооружения или устанавливать заборы, которые перекрывают доступ к солнечному свету или нарушают вентиляцию соседних участков.

Что еще запрещают новые правила?

Также не допускаются изменения рельефа, что могут привести к подтоплению, или создание чрезмерного шума и других неудобств для окружающих.

Эксперты отмечают: любые изменения на участке – от строительства до установки малых сооружений – могут иметь юридические последствия для владельца.

Чтобы избежать конфликтов, специалисты советуют заранее обсуждать планы с соседями, согласовывать спорные моменты и фиксировать договоренности письменно.

В целом новые правила меняют баланс между упрощением процедур и ответственностью владельцев: строить стало легче, однако требования к соблюдению принципов добрососедства значительно ужесточились.

