Может ли сосед претендовать на не приватизированный участок земли?
В то же время пользование участком без документов, удостоверяющих права на него, не является достаточным основанием для квалификации такого использования земельного участка как самовольного его занятия, о чем говорится на портале Конструктив News.
В решении таких споров необходимо установление наличия у лица в силу закона права на получение земельного участка в собственность или в пользование,
– говорится в тексте.
Самовольное занятие земельного участка является отличным от пользования земельным участком при отсутствии надлежащим образом оформленных документов на него.
Обратите внимание! При оформлении приватизации земельного участка, который находится в пользовании, следует учитывать понятие "приобретательной давности". То есть земельный участок должен быть в непрерывном и открытом пользовании в течение 15 лет. Об этом говорится на сайте "Бачинской и партнеры".
Что еще следует знать о подобных случаях?
- Сертификат на земельную долю (или земельный пай) не является подтверждением права собственности на сам участок. К тому же он не устанавливает его границ.
- Владельцам сертификатов на участок или пай продлили срок для оформления права собственности до 1 января 2028 года. Если человек не оформил право собственности в указанные сроки, то будет считаться, что он или она отказались от получения земельного участка.
- Эксперты отмечают, что если отсутствуют документы, подтверждающие право на пай или право собственности на земельный участок, то его использование считается самовольным. Поэтому эта земля может быть приватизирована любым другим лицом.