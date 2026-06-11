Когда возникает необходимость передать только часть земельного участка

На практике часто случаются ситуации, когда постороннему лицу необходимо использовать только часть земельного участка, сообщает "Земельный фонд Украины". Это может быть организация проезда, размещение склада, установление временного сооружения, башни мобильной связи или объектов энергетической инфраструктуры.

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Земельное законодательство Украины четко определяет право собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей. В то же время передача в пользование только отдельной части участка имеет свои особенности и регулируется отдельными правовыми нормами.

Юристы отмечают, что понятие аренды предусматривает передачу в пользование земельного участка как целостного объекта. Если же речь идет об использовании только определенной его части, применяется другой механизм.

Почему в таких случаях стоит оформлять сервитут

Для законного использования части чужого земельного участка законодательство предусматривает установление земельного сервитута. Это право на ограниченное пользование чужой землей, которое может быть как платным, так и бесплатным.

Сервитут дает возможность прохода или проезда через земельный участок, прокладки и обслуживания линий электропередач, связи, трубопроводов, обеспечения водоснабжения, мелиорации и других потребностей, которые невозможно удовлетворить другим способом.

При этом установление сервитута не лишает собственника права владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей. Использование части участка должно осуществляться таким образом, чтобы создавать минимальные неудобства для ее владельца.

Как оформляется право пользования частью земли

Земельный сервитут может устанавливаться по договору, закону, завещанию или решению суда. Самым распространенным вариантом является заключение договора между собственником участка и лицом, которое нуждается в доступе к его части.

В договоре обязательно определяются условия пользования и размер платы, если сервитут является платным. Сумма вознаграждения устанавливается по договоренности сторон и является гарантированным условием договора.

После заключения соглашения сервитут подлежит обязательной государственной регистрации. Также необходимо разработать техническую документацию по землеустройству по установлению границ той части земельного участка, на которую будет распространяться право пользования. Сведения о таком ограничении вносятся в Государственный земельный кадастр.