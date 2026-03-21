Чи може сусід претендувати на не приватизовану ділянку землі?
Водночас користування ділянкою без документів, що посвідчують права на неї, не є достатньою підставою для кваліфікації такого використання земельної ділянки як самовільного її зайняття, про що йдеться на порталі Конструктив News.
У вирішенні таких спорів необхідним є встановлення наявності в особи в силу закону права на отримання земельної ділянки у власність чи в користування,
– йдеться у тексті.
Самовільне зайняття земельної ділянки є відмінним від користування земельною ділянкою за відсутності належним чином оформлених документів на неї.
Зверніть увагу! При оформленні приватизації земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні, слід враховувати поняття "набувальної давності". Тобто земельна ділянка повинна бути у безперервному і відкритому користуванні протягом 15 років. Про це йдеться на сайті "Бачинській та партнери".
Що ще слід знати про подібні випадки?
- Сертифікат на земельну частку (або земельний пай) не є підтвердженням права власності на саму ділянку. До того ж він не встановлює її меж.
- Власникам сертифікатів на ділянку чи пай продовжили строк для оформлення права власності до 1 січня 2028 року. Якщо людина не оформила право власності у вказані терміни, то вважатиметься, що він або вона відмовилися від одержання земельної ділянки.
- Експертки наголошують, що якщо відсутні документи, які підтверджують право на пай чи право власності на земельну ділянку, то її використання вважається самовільним. Тому ця земля може бути приватизована будь-якою іншою особою.