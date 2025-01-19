Чи може хтось забрати неоформлену ділянку

Юристки Марина Шарапа та Олена Юрець у коментарі 24 Каналу зазначають, що особа може користуватись земельною ділянкою та вести на ній господарство виключно у випадках, якщо має для цього достатні правові підстави.

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Марина Шарапа Партнерка ЮК Arzinger При цьому, сертифікат на земельну частку (пай) не є підтвердженням права власності на саму ділянку й не встановлює її меж. Оформлення права власності передбачає виділення земельної ділянки в натурі та заміну сертифіката на витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За словами юристки, наприкінці 2024 року власникам сертифікатів на земельну частку (пай) продовжили строк для оформлення права власності до 1 січня 2028 року. Якщо власник або спадкоємець не оформить право власності на земельну ділянку у вказані строки, він вважатиметься таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

Марина Шарапа зазначає, що це правило передбачене статтею 13 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)".

Як, все ж таки, оформити ділянку без документів

Олена Юрець Керівна юристка ЮК Arzinger У разі відсутності документів, що підтверджують право на пай чи право власності на земельну ділянку, її використання вважається самовільним. Така ділянка може бути приватизована будь-якою іншою особою.

Хоча, за словами Олени Юрець, у цьому випадку також є вихід, зокрема, інститут "набувальної давності". Тобто громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно протягом 15 років користуються земельною ділянкою, але не мають документів, що засвідчують наявність у них прав на неї, можуть її безоплатно приватизувати.