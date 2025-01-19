Может ли кто-то забрать неоформленный участок

Юристы Марина Шарапа и Елена Юрец в комментарии 24 Канала отмечают, что лицо может пользоваться земельным участком и вести на нем хозяйство исключительно в случаях, если имеет для этого достаточные правовые основания.

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Марина Шарапа Партнер ЮК Arzinger При этом, сертификат на земельную долю (пай) не является подтверждением права собственности на сам участок и не устанавливает его границ. Оформление права собственности предусматривает выделение земельного участка в натуре и замену сертификата на выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

По словам юриста, в конце 2024 года владельцам сертификатов на земельную долю (пай) продлили срок для оформления права собственности до 1 января 2028 года. Если владелец или наследник не оформит право собственности на земельный участок в указанные сроки, он будет считаться таким, отказавшимся от получения земельного участка.

Марина Шарапа отмечает, что это правило предусмотрено статьей 13 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)".

Как, все же, оформить участок без документов

Елена Юрец Руководящий юрист ЮК Arzinger В случае отсутствия документов, подтверждающих право на пай или право собственности на земельный участок, его использование считается самовольным. Такой участок может быть приватизирован любым другим лицом.

Хотя, по словам Елены Юрец, в этом случае также есть выход, в частности, институт "приобретательной давности". То есть граждане, которые добросовестно, открыто и непрерывно в течение 15 лет пользуются земельным участком, но не имеют документов, удостоверяющих наличие у них прав на него, могут его бесплатно приватизировать.