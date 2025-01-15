Як переоформити пай у 2025 році

Цього року на власників землі очікує низка законодавчих змін і нововведень, передає 24 Канал. Частина з них набула чинності ще минулого року.

Читайте також Які зміни чекають на ринок землі у 2025 році: які ціни за 1 гектар землі

Юрист Ігор Ясько у коментарі 24 Каналу щодо оформлення земельних паїв нагадав, що раніше власники невитребуваних паїв мали оформити право власності до 1 січня 2025 року. Проте нещодавно термін оформлення законодавці продовжили до 2028 року.

Власники невитребуваних паїв або їхні спадкоємці мають додаткові три роки для оформлення права власності на земельні ділянки. Якщо до 1 січня 2028 року це не буде зроблено, вони вважатимуться такими, що відмовилися від одержання ділянки. Процедура та ж сама, але до кінця року ще може щось змінитися,

– наголосив адвокат.

Зверніть увагу! У 2025 році також будуть діяти нові норми оподаткування землі, що набрали чинності у грудні 2024 року. Зокрема, встановлено мінімальну суму податкових платежів з одного гектара: для ріллі – 1 400 гривень за гектар, для земель з іншими видами цільового призначення – 700 гривень за гектар.