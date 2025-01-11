Що буде з цінами на землю

Наразі середня ціна за 1 гектар становить 46 683 гривні, а найвищі показники зафіксовані в Івано-Франківській (90 328 гривень за гектар) та Львівській (71 896 гривень за гектар) областях, повідомляє 24 Канал із посиланням на Oboz.ua. Попри численні скептичні прогнози під час запуску земельної реформи, ринок виявився стійким, а кількість угод купівлі-продажу стабільно зростає.

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За даними, що навів заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, лише у період із 1 січня 2024 року до моменту наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри України було відчужено 104 368 земельних ділянок загальною площею 314 021 гектар.

Важливо! На четвертому році роботи ринку кількість укладених угод збільшилася у 3,5 раза. Якщо у 2021 році було укладено майже 28 тисяч угод, то у 2023 році їх кількість сягнула 41 тисячі. Загальна площа проданих ділянок за цей період становила понад 114 тисяч гектар.

Середня вартість 1 гектара сільськогосподарської землі в Україні наразі становить 46 683 гривні (приблизно 1600 доларів). Водночас ціни суттєво відрізняються залежно від регіону. Найвищі показники зафіксовані в західних і центральних областях:

Івано-Франківська область – 90 328 гривень за гектар;

Львівська область – 71 896 гривень за гектар;

Полтавська область – 66 315 гривень за гектар;

Тернопільська область – 64 055 гривень за гектар;

Київська область – 60 141 гривень за гектар.

Найнижчі ціни зафіксовані у прифронтових регіонах та областях, що постраждали від бойових дій. А саме:

Запорізька область – 33 421 гривень за гектар;

Миколаївська область – 34 073 гривень за гектар;

Сумська область – 34 933 гривень за гектар;

Херсонська область – 35 884 гривень за гектар;

Донецька область – майже 36 000 гривень за гектар.

Висока ліквідність земельних ділянок спостерігається у Полтавській, Сумській та Київській областях, де юридичні особи активно викуповують землі.

Так, на Полтавщині придбано 4699 ділянок, на Сумщині – 2515, а на Київщині – 2210 ділянок. За словами експертів, ключовими факторами, які стимулюватимуть зростання вартості землі у 2025 році, стануть:

Обмежена кількість ділянок. Попит на землю зростає, тоді як пропозиція залишається обмеженою. Особливо це стосується центральних регіонів, де земля є одним із найпривабливіших активів для інвестицій. Денис Башлик підкреслює, що з кожним роком кількість придатних для продажу паїв зменшується через окупацію, замінування та забруднення ділянок унаслідок ведення бойових дій.

Попит на землю зростає, тоді як пропозиція залишається обмеженою. Особливо це стосується центральних регіонів, де земля є одним із найпривабливіших активів для інвестицій. Денис Башлик підкреслює, що з кожним роком кількість придатних для продажу паїв зменшується через окупацію, замінування та забруднення ділянок унаслідок ведення бойових дій. Зростання вартості оренди. Підвищення орендних ставок стимулюватиме попит на землю з боку орендарів, які захочуть викупити ділянки для ведення агробізнесу. Це, своєю чергою, створить додатковий тиск на ціни.

Підвищення орендних ставок стимулюватиме попит на землю з боку орендарів, які захочуть викупити ділянки для ведення агробізнесу. Це, своєю чергою, створить додатковий тиск на ціни. Покращення законодавства та розвиток ринку. Земельна реформа триває, і, попри всі труднощі, які супроводжують її впровадження, ринок показує позитивну динаміку. Електронні земельні аукціони стають дедалі популярнішими, а нормативна грошова оцінка землі продовжує індексуватися.

Експерти прогнозують, що у 2025 році лідерами за вартістю земельних ділянок залишаться центральні та західні області України, такі як Івано-Франківська, Львівська, Полтавська та Київська області.

Зверніть увагу! Вартість 1 гектара у цих регіонах може зрости на 15 – 20%, що зробить їх найбільш привабливими для інвесторів. У прифронтових областях зростання цін буде менш інтенсивним, проте за умови покращення ситуації на сході країни там також може спостерігатися пожвавлення ринку.