Як оформити право власності на ділянку
Якщо до 2028 року власник земельної частки або його спадкоємець не оформить право власності, така ділянка вважатиметься відмовленою, повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Башлика.
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Щоб оформити право власності на землю, потрібно виконати кілька кроків:
Подати заяву до місцевої сільської, селищної або міської ради з проханням передати земельну ділянку у власність і отримати дозвіл на розробку документації із землеустрою.
Замовити розробку проєктної документації для встановлення меж земельної ділянки в землевпорядній організації.
Подати заяву до Центру надання адміністративних послуг для реєстрації земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера.
Затвердити розроблену документацію із землеустрою в місцевій раді й оформити ділянку у власність.
Пройти державну реєстрацію права власності на земельну ділянку у нотаріуса.
Після виконання всіх цих етапів ви отримаєте право власності на земельну ділянку.
Як оформити пай по спадку
Щоб оформити успадкований земельний пай у власність, родичам померлого власника сертифіката на земельну частку потрібно звернутися до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину на земельну частку.
Для цього потрібно подати:
• сертифікат на пай;
• свідоцтво про смерть власника сертифіката.
Зауважте! Після отримання свідоцтва про право на спадщину, слід виконати кроки, описані в попередньому алгоритмі для оформлення права власності на землю.