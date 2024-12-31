Як оформити право власності на ділянку

Якщо до 2028 року власник земельної частки або його спадкоємець не оформить право власності, така ділянка вважатиметься відмовленою, повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Башлика.

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Щоб оформити право власності на землю, потрібно виконати кілька кроків:

Подати заяву до місцевої сільської, селищної або міської ради з проханням передати земельну ділянку у власність і отримати дозвіл на розробку документації із землеустрою. Замовити розробку проєктної документації для встановлення меж земельної ділянки в землевпорядній організації. Подати заяву до Центру надання адміністративних послуг для реєстрації земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера. Затвердити розроблену документацію із землеустрою в місцевій раді й оформити ділянку у власність. Пройти державну реєстрацію права власності на земельну ділянку у нотаріуса.

Після виконання всіх цих етапів ви отримаєте право власності на земельну ділянку.

Як оформити пай по спадку

Щоб оформити успадкований земельний пай у власність, родичам померлого власника сертифіката на земельну частку потрібно звернутися до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину на земельну частку.

Для цього потрібно подати:

• сертифікат на пай;

• свідоцтво про смерть власника сертифіката.

Зауважте! Після отримання свідоцтва про право на спадщину, слід виконати кроки, описані в попередньому алгоритмі для оформлення права власності на землю.