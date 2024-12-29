Хто може отримати гроші на дрова

Держава може виділити таким громадянам до 21 тисячі гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство соціальної політики України. Розмір виплат залежить від рівня доходів.

Читайте також Коли можна спиляти дерево на вулиці без дозволу, щоб не отримати штраф

Важливо! 15 жовтня 2024 року уряд ухвалив постанову, що дасть можливість близько 500 тисячам домогосподарств, які отримують житлові субсидії та пільги та опалюють своє житло дровами чи вугіллям, скористатися додатковою фінансовою підтримкою. Її розмір розраховується індивідуально, залежно від рівня доходів домогосподарства, і максимально може сягнути до 21 тисяч гривень.

У відомстві додали, що чим менші доходи родини, тим більшу частину витрат на паливо, в межах нормативу, оплатить держава та міжнародні партнери.

Ми всі готуємося до зими, об'єднуючи зусилля держави та міжнародних партнерів. Постанова, яку ми ухвалили, дозволяє збільшити обсяг коштів, що відшкодовуються малозабезпеченим громадянам, аби вони могли закупити дрова на зиму та безпечно пройти опалювальний період,

– зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців з вразливих категорій, які найбільше потребують такої підтримки. Тому додаткова виплата надаватиметься громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період. Проєкт діятиме протягом кількох місяців. Орієнтовно українці зможуть отримати виплати до кінця грудня 2024 року.

Якщо ви вже отримуєте субсидію або пільгу на придбання твердого пічного палива, то спеціально звертатися нікуди не потрібно. Усю необхідну інформацію для зарахування коштів на картковий рахунок отримувача Пенсійний фонд вже має,

– зазначили у Мінсоцполітики.

Проте, якщо пільга або субсидія ще не призначена – необхідно звернутися за нею до ПФУ у загальноприйнятому порядку і подати відповідну заяву онлайн чи офлайн.