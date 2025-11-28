На Тернопольщине снова обнаружили случай опасной болезни животных
- Второй случай африканской чумы свиней в ноябре зафиксирован в Гримайловской общине Тернопольщины.
- Приняты меры: сожжение погибшего животного, дезинфекция территории, определение зон защиты и наблюдения, ограничения на перемещение свиней.
Второй раз за ноябрь в Тернопольской области фиксируют случай африканской чумы свиней. Специалисты Госпродпотребслужбы области сообщили, что в отобранных образцах обнаружили патоген опасной болезни.
На Тернопольщине снова АЧС
Новый случай африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован в Гримайловской общине на Тернопольщине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области. В отобранном патологическом материале Ивано-Франковская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы обнаружила наличие вируса АЧС.
Работники Чертковской районной государственной больницы ветеринарной медицины провели все необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия: погибшее животное сожжено и захоронено, территорию тщательно продезинфицировано.
В день подтверждения диагноза состоялось внеочередное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Гримайловской поселковом совете. Территория объявлена неблагополучным пунктом по АЧС, определены зоны защиты и наблюдения, утвержден детальный план реагирования.
План предусматривает: усиленный мониторинг диких животных, информирование населения о рисках, ограничения на перемещение свиней, контроль охотничьих угодий, повторную дезинфекцию территории.
Обратите внимание! Госпродпотребслужба Тернопольщины призывает граждан не касаться трупов диких животных и немедленно сообщать о подозрительных случаях гибели свиней. Ситуация находится под постоянным контролем. Продолжается ежедневный мониторинг. Последний случай АЧС на Тернопольщине фиксировали 15 ноября текущего года.
