Владельцы земельного участка могут распоряжаться своим имуществом, как сами пожелают. Для этого законодательством предусмотрена процедура обмена участка.

Как обменять участок земли?

Право на земельный участок гарантировано Конституцией Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Оно позволяет гражданам распоряжаться собственностью по своему усмотрению, использовать, сдавать в аренду, продавать, обменивать на другое имущество.

Заключение договоров мены недвижимости, предметом которого является земельный участок не является исключением. Стоит также отметить, что по условиям договора мены земельный участок может быть передан другому лицу за любое другое движимое или не движимое имущество, находящееся в собственности другой стороны договора.

Важно! Земельный кодекс Украины не содержит запретов относительно предмета на который можно осуществить обмен земельного участка. Граждане и юридические лица Украины, а также территориальные общины и государство могут приобретать в собственность земельные участки на основании обмена, ренты, купли-продажи, дарения, наследования, пожизненного содержания и других гражданско-правовых сделок.

Таким образом, владелец земельного участка может обменять его на что угодно, о том есть важные составляющие такого обмена, о которых поговорим далее.

Какие особенности обмена участков?

В общем, специфика обмена земельными участками, находящихся в частной собственности носит в большинстве случаев общий гражданско-правовой характер, но из числа других стоит сосредоточить внимание на участках сельскохозяйственного назначения, таких как: для ведения личного крестьянского хозяйства, для ведения товарного сельскохозяйственного производства, а также для ведения фермерского хозяйства (последние встречаются реже).

Владельцам и землепользователям земель сельскохозяйственного назначения предоставлено право обмениваться своими земельными участками. Владельцы земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, могут обмениваться такими земельными участками. То есть осуществить обмен можно только земельными участками, расположенными в одном массиве. Но такие требования распространяются только на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Обратите внимание! Владельцы и арендаторы сельскохозяйственных земель, расположенных в одном массиве, на период действия договора аренды могут обмениваться своими правами пользования путем заключения между собой договоров аренды, субаренды. Такие договоры будут действовать в течение действия договора аренды. Право аренды сохраняется при обмене до окончания срока договора аренды. Согласие арендодателя (собственника) земли на заключение договора аренды или субаренды при этом не требуется.

Что еще стоит знать об обмене участков?

Обмен земельного участка государственной или коммунальной собственности, расположенного в массиве, на другой участок, расположенный в этом же массиве, осуществляется только в случае одинаковой нормативной денежной оценки этих участков или если разница между их оценками составляет не более 10%. Итак, осуществить обмен неравноценными земельными участками невозможно, в противном случае такая сделка будет признана недействительной.

Специалисты отмечают, что такие ограничения являются не случайными, поскольку до внесения изменений в действующее законодательство, предшествовали случаи, когда намеренно делили земельные участки чтобы в дальнейшем увеличить количество единиц обмена.

Права на земельный участок, который стал предметом договора мены переходят к другой стороне сразу после выполнения сторонами условий договора, который подлежит обязательному нотариальному удостоверению с последующей регистрацией сведений в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и их обременений.

Важно! После регистрации права на земельный участок, которое приобретается в результате обмена, новый владелец может полноценно распоряжаться приобретенным имуществом.

