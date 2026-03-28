Можно ли отпилить ветки соседского дерева, свисающие над вашим двором?

Нередко бывает так, что соседские деревья были неправильно высажены и их ветви растут вплотную к вашему участку. Кроме того, ветви могут нависать над вашей территорией, впрочем не все знают, предусмотрена ли законодательством возможность их срезания.

Можно ли обрезать ветки соседского дерева?

Иногда давно высаженное дерево вблизи границы участков вырастает и начинает затенять ветвями соседскую территорию, сообщает "Земельный фонд Украины". Часто ветви могут затенять соседский участок и сбрасывать на него листья и плоды.

Смотрите также Двойная регистрация земли: почему возникает и как защитить участок

В таком случае соседи решают, можно ли спиливать самим соседские ветви.

Важно! Если корни или ветви деревьев с соседнего участка проникают на другой, то землепользователь или владелец этого участка может обрезать эти ветви или корни, но только в том случае, когда такое проникновение мешает пользоваться участком по его целевому назначению.

Какое расстояние от дерева до забора предусматривает закон?

Кроме того, стоит обратить внимание на некоторые нормативы:

расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева, высота которого имеет более 3 метров, должно составлять не менее 4 метров;

расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева средней высоты (до 3 метров) должно составлять не менее 2 метров.

Если эти нормативы нарушаются, тогда можно срезать ветку соседского дерева, например, ветки соседского дерева затеняют ваши клумбы или засоряют территорию, но если дерево в результате вашего вмешательства погибнет, обоснованные претензии будут к вам.

Обратите внимание! Перед таким срезанием веток стоит урегулировать этот вопрос с Вашим соседом и отправить ему заказное письмо с уведомлением о вручении с требованием об устранении нарушения. Если сосед не будет прибегать ни к каким действиям по вашему требованию, а ветви дерева является преградой в использование вашего земельного участка по целевому назначению, то вы имеете право срезать эти ветви.

Высокие заборы в Украине отныне под запретом: официальное решение правительства