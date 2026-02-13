Укр Рус
13 февраля, 22:00
3

Как в Украине оформить наследство на пай в 2026 году

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Оформление наследства на пай в Украине осуществляется через обращение наследника к нотариусу с ходатайством о принятии наследства не позднее чем через полгода со дня смерти наследодателя.
  • В случае потери документов на пай, наследник должен восстановить их через Госгеокадастр или обратиться в суд для подтверждения права на пай наследодателя.

Наследство на пай – это процедура, которая оформляется едва ли не чаще всего среди других в сфере землеустройства. Впрочем, чтобы успешно пройти этот процесс, человек должен знать важные детали и особенности процедуры, предусмотренные законодательством.

Что стоит знать при оформлении наследства на пай?

Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что оформление наследства на земельный пай происходит через обращение наследника к нотариусу с ходатайством о принятии наследства. Обращение надо подать не позднее, чем через полгода со дня смерти наследодателя.

Лариса Кись

Адвокат ЮКК "Де-Юре"

Нотариусу нужно предоставить документы, которые подтверждают то, что у умершего было право на пользование паем: Государственный акт на право собственности на землю или выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Сертификат на пай.

Что делать при потере документов на землю?

Также адвокат отметила, что если документы на пай были потеряны, их непременно надо восстановить – получить копию государственного акта на пай в Госгеокадастре. Если утрачен сертификат на пай, наследнику следует обращаться в суд и доказать, что у наследодателя было право на часть коллективной земли.

Доказательствами могут быть:

  • выписки из Книг регистрации сертификатов на земельные доли (паи), с указанием реквизитов выданного сертификата, которые предоставляются территориальными органами Госгеокадастра;
  • выписки из Книг записей регистрации государственных актов на право собственности на землю;
  • справки от сельских, поселковых советов с указанием сведений о земельных участках, которые учитываются за наследодателем.

Важно! После получения положительного решения суда наследник сможет завершить процедуру оформления наследства, получить свидетельство о праве на наследство и в дальнейшем – завершить процедуру выделения земельного участка и регистрации права собственности на земельный участок.

