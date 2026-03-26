Не сажайте и не копайте: какие ограничения действуют на землях, под которыми проложены коммуникации

Владельцы земельных участков могут столкнуться с ограничениями из-за проложенных под землей коммуникаций. Закон четко определяет, что можно и нельзя делать в охранных зонах, а также предусматривает компенсации.

Что запрещено делать с землей, где идут коммуникации?

Юрист Елена Бондаренко рассказала в комментарии 24 Каналу, что в Украине земельные участки, под которыми проходят инженерные коммуникации, подпадают под специальные ограничения. В соответствии со статьями 111 и 112 Земельного кодекса, в таких местах устанавливаются охранные зоны, где действуют четкие правила использования земли.

В пределах таких зон владельцу запрещается:

Строить сооружения : капитальные здания, заборы на фундаменте, гаражи или даже временные объекты (киоски, склады) прямо над сетями.

: капитальные здания, заборы на фундаменте, гаражи или даже временные объекты (киоски, склады) прямо над сетями. Сажать деревья и кустарники : корни могут повредить трубы или кабели; для газопроводов и канализации расстояние до деревьев должно быть не менее 1,5 метра.

: корни могут повредить трубы или кабели; для газопроводов и канализации расстояние до деревьев должно быть не менее 1,5 метра. Изменять рельеф: проводить глубокую вспашку: проводить глубокую вспашку (обычно глубже 0,3-0,45 м без согласования), разжигать костры или устраивать свалки.

Елена Бондаренко Юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Также там нельзя выполнять земляные работы: любые копания в пределах охранной зоны требуют письменного разрешения предприятия, которое эксплуатирует сети.

Размер охранной зоны считается в обе стороны от центра коммуникаций:

Водопровод и канализация. Обычно это 5 метров в каждую сторону от трубы. Если трубы проложены в особых условиях (например, влажный грунт), зона может составлять 3 метра.

Обычно это 5 метров в каждую сторону от трубы. Если трубы проложены в особых условиях (например, влажный грунт), зона может составлять 3 метра. Электрические кабели под землей. Охранная зона составляет 1 метр с каждой стороны от кабеля.

Охранная зона составляет 1 метр с каждой стороны от кабеля. Газовые трубы. Для обычных поселковых газопроводов низкого давления зона составляет 2 метра в каждую сторону. Если давление среднее или высокое, она расширяется до 4 или 7 метров.

Для обычных поселковых газопроводов низкого давления зона составляет 2 метра в каждую сторону. Если давление среднее или высокое, она расширяется до 4 или 7 метров. Магистральные газопроводы. Это большие трубы высокого давления, идущие между городами. Охранная зона здесь критическая и составляет от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра трубы.

Какие возмещения предусмотрены для владельцев земли?

По словам юристки, для владельцев участков предусмотрено несколько видов возмещения:

Плата за сервитут : Собственник имеет право требовать установления платного земельного сервитута. Это регулярная или единовременная плата за то, что организация использует землю для своих сетей. Размер определяется по договоренности или через суд.

: Собственник имеет право требовать установления платного земельного сервитута. Это регулярная или единовременная плата за то, что организация использует землю для своих сетей. Размер определяется по договоренности или через суд. Возмещение убытков : Если организация проводит ремонтные или аварийные работы, она обязана возместить стоимость уничтоженного урожая, поврежденного ограждения или ухудшения качества почвы.

: Если организация проводит ремонтные или аварийные работы, она обязана возместить стоимость уничтоженного урожая, поврежденного ограждения или ухудшения качества почвы. Уменьшение налога: Факт ограничения использования участка может быть основанием для пересмотра его кадастровой стоимости, что потенциально уменьшает размер земельного налога.

Что делать владельцу?

Сначала необходимо проверить документы: заказать выписку из Государственного земельного кадастра, чтобы увидеть официально зарегистрированные ограничения и сервитуты.

Затем надо установить сервитут: если коммуникации есть, а договора нет, нужно обратиться к владельцу сетей с предложением заключить договор платного сервитута.

Также надо фиксировать нарушения: если ремонтная бригада заехала на огород без предупреждения или не восстановила плодородный слой почвы, составить акт о причинении ущерба с участием свидетелей или представителей местной власти.

