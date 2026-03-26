Не сажайте и не копайте: какие ограничения действуют на землях, под которыми проложены коммуникации
- Запрещено строить сооружения и сажать деревья над инженерными коммуникациями, а также изменять рельеф земли без согласования.
- Владельцы земельных участков могут требовать возмещения через сервитут или за убытки от проведенных работ, а также уменьшение налога из-за ограничения использования участка.
Владельцы земельных участков могут столкнуться с ограничениями из-за проложенных под землей коммуникаций. Закон четко определяет, что можно и нельзя делать в охранных зонах, а также предусматривает компенсации.
Что запрещено делать с землей, где идут коммуникации?
Юрист Елена Бондаренко рассказала в комментарии 24 Каналу, что в Украине земельные участки, под которыми проходят инженерные коммуникации, подпадают под специальные ограничения. В соответствии со статьями 111 и 112 Земельного кодекса, в таких местах устанавливаются охранные зоны, где действуют четкие правила использования земли.
В пределах таких зон владельцу запрещается:
- Строить сооружения: капитальные здания, заборы на фундаменте, гаражи или даже временные объекты (киоски, склады) прямо над сетями.
- Сажать деревья и кустарники: корни могут повредить трубы или кабели; для газопроводов и канализации расстояние до деревьев должно быть не менее 1,5 метра.
- Изменять рельеф: проводить глубокую вспашку: проводить глубокую вспашку (обычно глубже 0,3-0,45 м без согласования), разжигать костры или устраивать свалки.
Также там нельзя выполнять земляные работы: любые копания в пределах охранной зоны требуют письменного разрешения предприятия, которое эксплуатирует сети.
Размер охранной зоны считается в обе стороны от центра коммуникаций:
- Водопровод и канализация. Обычно это 5 метров в каждую сторону от трубы. Если трубы проложены в особых условиях (например, влажный грунт), зона может составлять 3 метра.
- Электрические кабели под землей. Охранная зона составляет 1 метр с каждой стороны от кабеля.
- Газовые трубы. Для обычных поселковых газопроводов низкого давления зона составляет 2 метра в каждую сторону. Если давление среднее или высокое, она расширяется до 4 или 7 метров.
- Магистральные газопроводы. Это большие трубы высокого давления, идущие между городами. Охранная зона здесь критическая и составляет от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра трубы.
Какие возмещения предусмотрены для владельцев земли?
По словам юристки, для владельцев участков предусмотрено несколько видов возмещения:
- Плата за сервитут: Собственник имеет право требовать установления платного земельного сервитута. Это регулярная или единовременная плата за то, что организация использует землю для своих сетей. Размер определяется по договоренности или через суд.
- Возмещение убытков: Если организация проводит ремонтные или аварийные работы, она обязана возместить стоимость уничтоженного урожая, поврежденного ограждения или ухудшения качества почвы.
- Уменьшение налога: Факт ограничения использования участка может быть основанием для пересмотра его кадастровой стоимости, что потенциально уменьшает размер земельного налога.
Что делать владельцу?
Сначала необходимо проверить документы: заказать выписку из Государственного земельного кадастра, чтобы увидеть официально зарегистрированные ограничения и сервитуты.
Затем надо установить сервитут: если коммуникации есть, а договора нет, нужно обратиться к владельцу сетей с предложением заключить договор платного сервитута.
Также надо фиксировать нарушения: если ремонтная бригада заехала на огород без предупреждения или не восстановила плодородный слой почвы, составить акт о причинении ущерба с участием свидетелей или представителей местной власти.
