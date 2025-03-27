Верховная Рада смягчила кредитование фермеров, чье имущество в оккупации

Многие украинские фермеры были вынуждены эвакуироваться с оккупированных территорий. Там у них осталась техника и оборудование, за которые они продолжают платить кредит.

Фермерам из оккупации ослабили условия кредитования

Верховная Рада Украины поддержала смягчение условий кредитования для фермеров, чье имущество осталось в оккупации, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

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По словам нардепа, дело в том, что есть много аграриев, которые выехали с оккупированных территорий и покинули там свое имущество. Однако из них продолжают выбивать уплату кредитов за это имущество.

Они не предали Украину, но теперь должны платить за то, чего даже не имеют. Выплатить эти кредиты они не имеют возможности. Потому что их имущество и бизнес остался в оккупации. Они не имеют к нему доступа,

– говорит Гончаренко.

Основные положения закона: