Могут ли аграрии получить отсрочку: правила и ограничения

В прошлом году в Украине изменились правила мобилизации и предоставления отсрочки работникам. Ее также предоставляют и аграриям для бронирования критически важных работников на время жатвы.

Кто имеет право на отсрочку

Аграрные предприятия и производители продовольствия могут подавать в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины списки работников, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, передает 24 Канал.

Читайте также Обрезанные ветки коммунальными службами: можно ли их собирать на дрова

Отсрочку от мобилизации в 2024 году имеют следующие категории:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВВК через 6 – 12 месяцев);

всех групп, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВВК через 6 – 12 месяцев); лица, которые были в плену (они могут служить добровольно);

(они могут служить добровольно); родители 3 и более детей в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам;

в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам; родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью ребенка с инвалидностью ;

; родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы ;

; родители даже одного ребенка, если второй родитель проходит военную службу ;

; матери и отцы-одиночки ;

; ученые и педагоги , которые работают минимум на 0,75 ставки;

, которые работают минимум на 0,75 ставки; опекуны лиц, признанных недееспособными решением суда;

решением суда; лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеющие трудоспособной жены (мужа);

I или II и не имеющие трудоспособной жены (мужа); внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности , если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);

, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук); военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

В ТЦК обязательно надо подтвердить право на отсрочку.

Как забронировать работников

Фермер имеет право забронировать своих работников на время полевых работ. Процедура бронирования работника содержит несколько этапов: