Могут ли аграрии получить отсрочку: правила и ограничения
В прошлом году в Украине изменились правила мобилизации и предоставления отсрочки работникам. Ее также предоставляют и аграриям для бронирования критически важных работников на время жатвы.
Кто имеет право на отсрочку
Аграрные предприятия и производители продовольствия могут подавать в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины списки работников, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, передает 24 Канал.
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Отсрочку от мобилизации в 2024 году имеют следующие категории:
- лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВВК через 6 – 12 месяцев);
- лица, которые были в плену (они могут служить добровольно);
- родители 3 и более детей в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам;
- родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью ребенка с инвалидностью;
- родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- родители даже одного ребенка, если второй родитель проходит военную службу;
- матери и отцы-одиночки;
- ученые и педагоги, которые работают минимум на 0,75 ставки;
- опекуны лиц, признанных недееспособными решением суда;
- лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеющие трудоспособной жены (мужа);
- внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);
- военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.
В ТЦК обязательно надо подтвердить право на отсрочку.
Как забронировать работников
Фермер имеет право забронировать своих работников на время полевых работ. Процедура бронирования работника содержит несколько этапов:
- Надо определить список работников, которые будут забронированы. На этом этапе нужно определить подлежит ли работник бронированию вообще, а также определить те должности, задействованы на предприятии, без которых предприятию, учреждении, организации будет сложно функционировать.
- Чтобы уменьшить риск получить отказ в бронировании лучше выбирать для бронирования такие должности, которые являются критическими для отрасли и дефицитными на рынке. Иногда органы государственной власти упрощают выбор должностей, в частности Министерство энергетики и угольной промышленности Украины определило перечень должностей, по которым допускается бронирование на объектах топливно-энергетического комплекса.
- Составьте предложения по бронированию и направление его в соответствующие органы. После избрания работников, которые предприятие, учреждение, организация желает забронировать, необходимо составить предложение по бронированию. Обращаем внимание, что для такого предложения есть установленная форма, которой обязательно нужно придерживаться, заполнять нужно все графы такой формы.