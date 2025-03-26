Когда аграриям могут дать отсрочку от мобилизации

Согласно закону об усилении мобилизации, принятому в мае 2024 года, регламентирует также новые правила отсрочки от военной службы. Это также касается и отсрочки для аграриев.

У кого есть право на отсрочку

Аграрные предприятия и производители продовольствия могут подавать в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины списки работников, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, сообщает 24 Канал.

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Отсрочку от мобилизации в 2024 году имеют следующие категории:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВВК через 6 – 12 месяцев);

лица, которые были в плену (они могут служить добровольно);

родители 3 и более детей в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители даже одного ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матери и отцы-одиночки;

ученые и педагоги, которые работают минимум на 0,75 ставки;

опекуны лиц, признанных недееспособными решением суда;

лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеют трудоспособной жены (мужа);

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Кроме того, в ТЦК обязательно надо подтвердить право на отсрочку.

Какие действия для бронирования работников

Фермер имеет право забронировать своих работников на время полевых работ. Процедура бронирования работника содержит несколько этапов: